Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor ile oynanacak mücadelenin ilk 11'inde değişikliğe gidiyor. Deneyimli hoca, Juventus maçı 11'inden 4 ismi yedek soyunduracak.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçında ilk 11'de dört değişiklik yapacak.
  • Konyaspor-Galatasaray maçı 21 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak.
  • Galatasaray'da savunma hattında Sacha Boey, Eren Elmalı, Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakcı görev alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray'da tüm konsantrasyon, Süper Lig'de oynanacak Konyaspor mücadelesine çevrildi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bu maçın ilk 11'inde radikal kararlar alacak.

İLK 11'DE DÖRT DEĞİŞİKLİK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Okan Buruk, Juventus maçı ilk 11'inden 4 futbolcuyu Konyaspor maçında yedek soyunduracak.

SAVUNMA HATTI DEĞİŞİYOR

Haberde, deneyimli teknik adamın kalede rotasyon yapmayacağı ve Uğurcan Çakır'a görev vereceği belirtildi. Ancak savunma hattında değişim yaşanacak. Okan Buruk'un sağ bekte Sacha Boey, sol bekte ise Eren Elmalı'ya görev vereceği belirtildi. Aynı zamanda stoper tandeminde Wilfried Singo ile Abdülkerim Bardakcı'nın olacağı aktarıldı.

ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ

Okan Buruk'un orta sahada Lucas Torreira, Gabriel Sara ve önlerinde Yunus Akgün üçlüsünden vazgeçmeyeceği dile getirildi.

SANE İLK 11'E DÖNÜYOR

Haberin devamında, bir süredir sakatlığı bulunan Leroy Sane'nin sağ kanatta görev alacağı, solda ise Barış Alper Yılmaz'a şans verileceği belirtildi. Forvet hattında ise forma yine Victor Osimhen'in olacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçı 21 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak.

