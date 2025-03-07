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Dört büyüklerin 6 aylık zararı dudak uçuklattı

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Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024-2025 sezonunun ilk 6 ayında 2.58 milyar lira (70.5 milyon euro) zarar etti. En fazla zarar 969,9 milyon lirayla (26,5 milyon euro) bordo-mavililere ait.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarına göre geçmiş senelerde olduğu gibi gelir gider dengesini yine sağlayamadı ve zarar etti. Dört büyüklerin zararlarının toplamı dudak uçuklattı.

TOPLAM ZAEARLARI 2.58 MİLYAR LİRA

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor, 1 Haziran 2024 ile 30 Kasım 2024 arasındaki ilk aylık dönemde kar elde ettiklerini açıklasalar da bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulüp de 1 Haziran 2024 ile 30 Kasım 2024 arasını zararla kapattı. Toplamda 2.58 milyarlık zararın dönemsel kur karşılığı ise 70.5 milyon euro.

Dört büyük kulüp; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve Trabzon spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.

Bu şirketler, kulüplerin dernek (yeni kanunla spor kulübü hüviyetini aldı) ve/veya diğer şirketleriyle (GS Store, Fenerium, Kartal Yuvası, TS Club, FB TV, GS TV vs) bağlantılı konumda (Grup) bulunuyor. Söz konusu dernek ve şirketler, finansal tablolarda karşımıza "ilişkili taraf" adı altında çıkıyor.

Kamuya açık söz konusu şirketler, sürekli bu ilişkili taraflardan alacaklı pozisyonunda yer alıyor ve bu alacaklara faiz de işletiliyor. Örneğin A kulübünün borsada işlem gören X şirketi, ekonomik raporlarını sunarken ilişkili taraflardan ticari olmayan Y meblağında alacağının bulunduğunu ve bu alacağa karşılık Z tutarında faiz işletildiğini belirtiyor ve bu faiz, şirketin gelir hanesine yazılıyor.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARI

Bağımsız denetçi raporlarıysa uzun yıllardır durumu açık ve sarih şekilde şöyle açıklıyor;

"Grubun, ilişkili taraflardan Y tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Grup, söz konusu alacak için Z tutarında faiz geliri kaydetmiştir ancak söz konusu alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilememiştir. Rapor tarihi itibarıyla vade ve şekildeki belirsizlikler sebebiyle anılan alacakların tahsilatına dair kanaat oluşturulamamıştır." Diğer bir deyişle, şirketlerin gelir hanelerine yazdığı "ilişkili taraflardan faiz girdisi"nin tahsilatı yok ve bunun gerçekleşmesine dair olumlu kanaat de yok.

EN FAZLA ZARAR TRABZONSPOR'DA

Denetçilerin raporları uyarınca, gelir kalemine yazılan ancak tahsilatı gerçekleşmeyen faizleri devre dışı bıraktığımızda Trabzonspor, 969,9 milyon lirayla (26,5 milyon euro) en fazla zarar eden kulüp konumunda. Bordo-mavilileri 757.5 milyon lira (20.6 milyon euro) zararla Beşiktaş takip ediyor. Galatasaray'ın 490.5 milyon lira (13.4 milyon euro) zararla kapattığı dönemde, Fenerbahçe de 365. 6 milyon liralık (9.9 milyon euro) zarara engel olamadı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ DAHİL DEĞİL

Ara transfer maliyetlerinin yer almadığı, 1 Haziran 2024 ile 30 Kasım 2024 arasındaki dönemde dört kulübün gelir/gider tablosu şöyle;

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrcun Tezcanoglu:

Bi besli cete bide bu dortlu cete nedir abi bu kadar borc harcla dukkan mi doner. beceremiyosunuz kapatin gidin

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Haber YorumlarıBeyö 4'lü:

Kayyum atayın yıllardır bunlardan bir başarı görmedik kapatın hepsini beceremiyorlar bu işi

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Haber Yorumlarıİrfan Karlıdağ:

Sıkıntı yok ya.kulup yöneticileri yer, çalar son model arabalara biner, lüks villarda yaşar, Bi futbolcuya yabancı diye astronomik rakamlarla transfer eder sene sonunda hükemetle görüşüp vergi ve borçlarının türk halkına yüklenmesini talep eder. Oldu bitti işte bu kadar

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