Domenec Torrent: Efor sarfederek maçı kazandık

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbi maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlatan Torrent, "Türkiye'deki bütün sağlık personellerinin, doktorların Tıp Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Hepimiz için her gün yaptıkları işlerden ve eforlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Onların bugününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Torrent son olarak Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şunları söyledi: "Kerem adım adım kendini geliştiren bir oyuncu. Düzgün vücut pozisyonu alma, açıkta oynama gibi şeylerde biz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün oyunculara özen gösteriyoruz, onunla da özellikle ilgileniyoruz, nelere dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Şu anda onun nereye kadar gideceğiyle ilgili konuşmak için erken ama potansiyel olarak Avrupa'nın en büyük takımlarında oynayabilir bir gün. Biz antrenör olarak oyuncuların sadece topa sahip olduğunda ne yaptığına bakmıyoruz. Topa sahip olmadığında da ne yaptığına bakıyoruz. Antrenmanlarda neler yapıyor, ne kadar dikkat veriyor, ne kadar mütevazı ve futbol dünyasında büyük işlere imza atmak konusunda ne kadar istekli olduğu önemli."