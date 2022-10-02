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Dolmabahçe'de devlerin gecesi! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Spor Haberleri

Dolmabahçe'de devlerin gecesi! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak sezonun ilk derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Hücum ağırlıklı futbollarıyla taraftarlarına bu sezon büyük heyecan yaratan iki takımın mücadelesi futbolseverlere seyir zevki yüksek bir mücadele vadediyor. Son iki maçında galibiyet alamayan Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi geçerek yeniden çıkışa geçmek isterken, sarı-lacivertliler ise milli ara öncesi yakaladığı çıkış ivmesini sürdürmenin peşinde.

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Valencia, Joao Pedro

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Vodafone Park Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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