Doğuştan felçli Selim Akyayla, Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'nda başarıya koşuyor

Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine hobi amaçlı başladığı oturarak voleybolda başarıyı yakalayan Selim Akyayla, milli takım için ter döküyor. Konya'da doğuştan felçli olarak dünyaya gelen genç sporcu, 2021 ve 2022'de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde 22-25 Haziran'da Balıkesir'de düzenlenecek Avrupa Uluslar Altın Ligi için hazırlıklarını sürdüren milli takımda yer alan Selim Akyayla, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak istiyor.

Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine hobi amaçlı başladığı oturarak voleybolda başarıyı yakalayan doğuştan felçli Selim Akyayla, Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'nın başarısı için ter döküyor.

Konya'da doğuştan felçli olarak dünyaya gelen, tedavi ve gösterdiği azimle yürümeyi başaran 20 yaşındaki Selim Akyayla, 2017'de öğretmeninin yönlendirmesiyle oturarak voleybola başladı.

Selim Akyayla, Karaman Özel İdare Spor Kulübü ile 2021 ve 2022'de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Başarılı performansıyla milli takıma seçilen genç sporcu, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde birinci sınıfta okuyor.

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde 22-25 Haziran'da Balıkesir'de düzenlenecek Avrupa Uluslar Altın Ligi için hazırlıklarını sürdüren milli takımda yer alan Selim Akyayla, AA muhabirine, 6 yıldır oturarak voleybol oynadığını ve yaklaşık 2 yıldır milli takımda yer aldığını söyledi.

İki Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu belirten Selim Akyayla, şöyle konuştu:

"Milli takım kampı güzel gidiyor. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Önümüzde Avrupa Uluslar Altın Ligi var, hazırlıklarımızı onun için yapıyoruz. İnşallah orada kürsüye çıkmak istiyoruz. Bunun için kamplarda rakiplerimizin analizlerini yapıyor ve ona göre çalışıyoruz. Çalışmalarımız, daha çok teknik ve taktiksel ağırlıklı geçiyor. Direkt maç ve başarıya odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Kampın ortamı güzel. Tam bir aile havası var."

Selim Akyayla, yüzde 61 engelli olduğunu ancak bunu kafasına takmadığını ve her şeyi başarmaya çalıştığını ifade etti.

Küçük yaşta birçok ameliyat geçirdiğini dile getiren Selim Akyayla, "Fizik tedavi süreçlerim oldu. Yürüyebilmek için çok çabaladım. Allah'a şükür şu anda yürüyebiliyorum. Engelim sadece ayaklarımda kaldı. Eskiden yürümeyi bırak kıpırdayamıyordum." ifadelerini kullandı.

"2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak istiyoruz"

Selim Akyayla, sporun bu süreçte kendisine çok yararı olduğunu ve öz güvenini artırdığını vurguladı.

Milli formayı giymenin anlatılamayacak kadar büyük bir duygu olduğunu aktaran Selim Akyayla, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en iyi oyuncusu olmak istiyorum. Aktif voleybolu bırakınca da milli takımın başına antrenör olmak istiyorum. Avrupa Uluslar Altın Ligi'ne hazırlanıyoruz. Bizim için zor bir süreç. Diğer takımlar bizden daha tecrübeli ve güçlü. Maçlarda kanımızın son damlasına kadar mücadele ediyoruz. Takım olarak hedeflerimiz büyük. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak istiyoruz."