Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Gaziantep'te Başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası Gaziantep'te Başladı
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen ve 15 ilden 230 sporcunun katıldığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Gaziantep'te Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde başladı. Federasyon Başkanı Müderrisgil, tenisin tabana yayılması için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası, Gaziantep'te başladı.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde 5 gün sürecek turnuvada 15 ilden 230 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, tüm yaş kategorilerinde her bölgeyi kapsayacak bir tenis ligi kurmak istediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında yaptıkları çalışmaları tabana yaymak istediklerini dile getiren Müderrisgil, "Bu vizyon doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin tenise erişebilmesi, tenisin tabana yayılması en önemli hedefimizdir. Sporda başarı yalnızca yetenekle değil, kamu özel ve yerel yönetimlerin el ele vererek ortak bir vizyon oluşturmasıyla mümkün." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de törende konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
