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Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi İstanbul'da Başladı

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Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı İstanbul'dan verildi. Ralliye katılan sporcular araçlarıyla Sultanahmet Meydanı'nda yer aldı. Organizasyon kapsamında çeşitli kulüplerin klasik otomobilleri de sergilendi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı İstanbul'dan verildi.

Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen törende ralliye katılan sporcular araçlarıyla yer aldı.

Organizasyon kapsamında çeşitli kulüplerin klasik otomobilleri de sergilendi.

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, ralli hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada "Dünyanın en uzun rallisiyiz. Yaklaşık 10 gün önce Almanya'dan yola çıktık. İtalyan, Moldova ve Avusturyalı sporcularla İstanbul'da buluştuk. Bu sene startı İstanbul'dan vereceğiz. Toplam 6 ülkeden 15 araçta 30 sporcu mücadele edecek. Sporculardan 10'u Türk, 20'si ise yabancı." diye konuştu.

Rallide 15 bin kilometre yol gideceklerini aktaran Serin, "İstanbul'dan başlayan rallimiz Ankara, Kapadokya, Nemrut Dağı, Doğubeyazıt, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Çin'den geçerek Moğolistan'da bitecek." ifadelerini kullandı.

Doğu ve Batı medeniyetlerini kaynaştırmak istediklerini dile getiren Serin, şöyle devam etti:

"Bu iki medeniyet arasında köprü olmayı amaçlıyoruz. Türkiye de bu köprünün ortasında. Bir ayağımız Avrupa, diğer ayağımız Asya'da. Türkiye olmadan ne doğudan batıya ne de batıdan doğuya geçilebilir. Hedefimiz kültürler arası dostluğu ve kaynaşmayı sağlamak. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.

Düzenlenen törenin ardından Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, start aldı.

Kaynak: AA / Spor

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