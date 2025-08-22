Doğan Kardeşlerden Muaythai'de Tarihi Başarı

Gönül verdikleri muaythaide şampiyonluklara ulaşan üç kız kardeş Zeliha, Zehra ve Sevgi Doğan, adlarından başarılarıyla söz ettiriyor.

Bugüne kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyona katılıp dünya, Avrupa, Türkiye dereceleri elde eden kız kardeşler, en son katıldıkları Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Muaythai Challenge Şampiyonası'na damga vurdu.

İlk defa gerçekleştirilen organizasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı adına yarışan 27 yaşındaki Zeliha Doğan 54 kiloda altın, 24 yaşındaki Zehra Doğan 51 kiloda altın, 23 yaşındaki Sevgi Doğan 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

Doğan kardeşler, 3 altın, 4'er gümüş ve bronz toplamda 11 madalya ile genel sıralamada Tayland'ın arkasında yer alarak dünya ikincisi olan milli takıma önemli katkı sağladı.

"Çok gururlandık"

CISM Muaythai Challenge Şampiyonası'ndan önemli başarılarla dönen üç kız kardeşten Zehra Doğan, AA muhabirine, kardeşiyle babasını ve ablasını kendilerine örnek aldıklarını, savunma sporlarının yaşam tarzları haline geldiğini söyledi.

Muaythai sporunda en son Bangkok'ta üç kız kardeş olarak ringe çıkma fırsatı bulduklarını anlatan Doğan, şöyle konuştu:

"Üçümüzün kardeş olduğunu öğrenenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Üç kız kardeş olarak ringde Taylandlı rakiplerimizle mücadelemiz, dünya muaythai camiasının dikkati çekti ve alkış aldık. Ablamla şampiyon olup altın madalya sahibi milli sporcular olarak kürsünün en üst basamağında yer almak, İstiklal Marşı'nı okutmak tarif edilemez bir duyguydu. Çok gururlandık. Kardeşim de ikinci tamamladığı organizasyonda gümüş madalya elde ederek başarılı kariyerine yenisini ekledi. Bizim için unutulmaz bir organizasyonu geride bırakıp ülkemize dönmenin mutluluğu içerisindeyiz."

Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız ise Doğan kardeşler ile gurur duyduklarını ifade etti.

Zeliha Doğan, Zehra Doğan ve Sevgi Doğan'ın muaythainin başarılı sporcuları arasında yer aldığını dile getiren Yıldız, "Muaythai sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilginin artmasında başarılı sporcularımızın etkisi büyük. Kendileri özelikle kendilerinden yaşça küçük sporculara örnek oluyorlar. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan sporcularımızdan üçü Zeliha Doğan, Zehra Doğan ve Sevgi Doğan. Doğan kardeşler, muaythaideki başarılarıyla bizleri gururlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Muaythai sporunun gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.