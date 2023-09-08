Diyarbakır Süper Amatör Küme, U-14 ve U-18 Ligi 2023-2024 sezonu kuraları gerçekleşti.

Diyarbakır U-14 Gençler Ligi 2023-2024 sezonu kuraları Bağlar Gençlik Merkezi binasında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Dayan ve Diyarbakır futbol il temsilcisi Mehmet Altındağ nezaretinde gerçekleşti.

İlk 6 takım kümeye düşerken, 6 takım ise play-off oynayacak.

2023 -2024 sezonunda uygulanan statü gereği süper amatör kümede mücadele eden takımlardan A ve B gruplarından 3'er takım olmak üzere toplamda 6 takımın küme düşürülmesi gerçekleşirken, A ve B gruplarından ilk 3 sırayı paylaşan toplamda 6 takım ise play-off sistemine göre tek devreli lig usulüne göre müsabakaların oynanmasına karar verildi.

2013-2024 sezonunda lige katılım sağlayan takımların grupları şu şekilde oluştu:

A Grup

1 Çermik spor

2 Silvan 21 spor

3 Bismil 15 Temmuz

4 Bismil 21 spor

5 Eğil Spor

6 Kocaköy Spor

7 Diyarin İnter spor

8 Sanayi spor

9 Kızıl Ankaspor

10 Sur Gençlik Spor

11 Şeyh Şamil spor

12 Doğuş Spor

13 DSİ Spor

14 Yol Spor

B Grup

1 Çermik 21 spor

2 Silvan Spor FK

3 Ova Yıldızları spor

4 Çüngüs spor

5 Ergani Sportif

6 Pasur Belediyespor

7 Bağcılar spor

8 Gaziler spor

9 Öğretmenler Ay spor

10 Kayapınar Bld Spor

11 Sur kent 21 Spor

12 Diyarbakır 639 spor

13 Sur Bağıvar spor

14 Sur Belediyespor

U-14 takımları ise şu şekilde oluştu:

A Grup

1 Amed FK

2 1903 Kartal spor

3 Gençler birliği spor

4 Diyarbakır Aslanspor

5 Ali pınar spor

6 Özbek Budak

7 Seyrantepe İdman

8 Çınar Belediyespor

9 Diyarbakır Demir spor

B Grup

1 Gelişim Spor

2 Ergani Yıldızspor

3 Çermik 21 FK

4 Diclekent spor

5 Çamlıca Gençlik spor

6 Çüngüş Spor

7 Öz Diyar spor

8 Yenişehir Bld.

9 Diyarbakır FK

C Grup

1 Diyarbakır 639 spor

2 Diyar İnter Spor

3 DSİ Spor

4 Bağcılar SFK

5 Büyükşehir BLD Spor

6 Anka Gücü Spor

7 Bağlar Belediyespor

8 Ali Paşa spor

9 Kipra Sportif FK

U -18 takımları şu şekilde oluştu:

1 Adalet Gençlik

2 Çınar Belediyespor

3 Erganispor

4 Bağlar Belediyespor

5 Harbiş

6 Yol spor

7 Diyarbakır FK

8 Sur kent 21 spor

9 Yenişehir Belediyesi

10 DSİ Spor

11 Ay spor

12 Öz Diyar Gençlik spor - DİYARBAKIR