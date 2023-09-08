Diyarbakır Süper Amatör Küme, U-14 ve U-18 Ligi 2023-2024 Sezonu Kuraları Gerçekleşti
Diyarbakır Süper Amatör Küme, U-14 ve U-18 Ligi 2023-2024 sezonu kuraları yapıldı. Küme düşen ve play-off oynayacak takımlar belirlendi.
Diyarbakır Süper Amatör Küme, U-14 ve U-18 Ligi 2023-2024 sezonu kuraları gerçekleşti.
Diyarbakır U-14 Gençler Ligi 2023-2024 sezonu kuraları Bağlar Gençlik Merkezi binasında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Dayan ve Diyarbakır futbol il temsilcisi Mehmet Altındağ nezaretinde gerçekleşti.
İlk 6 takım kümeye düşerken, 6 takım ise play-off oynayacak.
2023 -2024 sezonunda uygulanan statü gereği süper amatör kümede mücadele eden takımlardan A ve B gruplarından 3'er takım olmak üzere toplamda 6 takımın küme düşürülmesi gerçekleşirken, A ve B gruplarından ilk 3 sırayı paylaşan toplamda 6 takım ise play-off sistemine göre tek devreli lig usulüne göre müsabakaların oynanmasına karar verildi.
2013-2024 sezonunda lige katılım sağlayan takımların grupları şu şekilde oluştu:
A Grup
1 Çermik spor
2 Silvan 21 spor
3 Bismil 15 Temmuz
4 Bismil 21 spor
5 Eğil Spor
6 Kocaköy Spor
7 Diyarin İnter spor
8 Sanayi spor
9 Kızıl Ankaspor
10 Sur Gençlik Spor
11 Şeyh Şamil spor
12 Doğuş Spor
13 DSİ Spor
14 Yol Spor
B Grup
1 Çermik 21 spor
2 Silvan Spor FK
3 Ova Yıldızları spor
4 Çüngüs spor
5 Ergani Sportif
6 Pasur Belediyespor
7 Bağcılar spor
8 Gaziler spor
9 Öğretmenler Ay spor
10 Kayapınar Bld Spor
11 Sur kent 21 Spor
12 Diyarbakır 639 spor
13 Sur Bağıvar spor
14 Sur Belediyespor
U-14 takımları ise şu şekilde oluştu:
A Grup
1 Amed FK
2 1903 Kartal spor
3 Gençler birliği spor
4 Diyarbakır Aslanspor
5 Ali pınar spor
6 Özbek Budak
7 Seyrantepe İdman
8 Çınar Belediyespor
9 Diyarbakır Demir spor
B Grup
1 Gelişim Spor
2 Ergani Yıldızspor
3 Çermik 21 FK
4 Diclekent spor
5 Çamlıca Gençlik spor
6 Çüngüş Spor
7 Öz Diyar spor
8 Yenişehir Bld.
9 Diyarbakır FK
C Grup
1 Diyarbakır 639 spor
2 Diyar İnter Spor
3 DSİ Spor
4 Bağcılar SFK
5 Büyükşehir BLD Spor
6 Anka Gücü Spor
7 Bağlar Belediyespor
8 Ali Paşa spor
9 Kipra Sportif FK
U -18 takımları şu şekilde oluştu:
1 Adalet Gençlik
2 Çınar Belediyespor
3 Erganispor
4 Bağlar Belediyespor
5 Harbiş
6 Yol spor
7 Diyarbakır FK
8 Sur kent 21 spor
9 Yenişehir Belediyesi
10 DSİ Spor
11 Ay spor
12 Öz Diyar Gençlik spor - DİYARBAKIR