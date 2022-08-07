Diyarbakır spor haberleri... Judoda Diyarbakır rüzgarı

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye finallerinde, Diyarbakırlı sporcu Muhammed Can Yüzen birinci olarak, büyük bir başarıya imza attı.

Sivas'da gerçekleşen Türkiye finallerinde 50 kiloda mindere çıkan Diyarbakırlı sporcu, bütün rakiplerini yenerek birinci oldu. Antrenör Osman Gökcül, Anadolu Yıldızlar Liginde ilk defa Türkiye şampiyona çıkardıklarını söyledi. Gökcül, iki gün süren final müsabakalarında sporcularının çok iyi mücadele ederek, şampiyon olduğunu belirtti.

Gökcül, geleceğin sporcularının yetişmesi için organize edilen bu ligin kendilerine büyük unut verdiğini kaydetti. Gökcül, "Spor Genel Müdürlüğü tarafından, sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine (TOHM) sporcu kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleri doğrultusunda Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları düzenleniyor. Bu çerçevede Judo Türkiye Finali Sivas'ta yapıldı. Türkiye Şampiyonada ilimizi 50 kiloda Muhammed Can Yüzen temsil etti. Bu sporcumuz tüm rakiplerini yenerek Anadolu Yıldızları Ligi Türkiye Şampiyonu olmuştur" dedi.

Elde edilen başarının iyi bir çalışmanın ürünü olduğuna işaret eden Gökcül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhammed antrenmanlarına haftanın 6 günü aralıksız devam etmis olup grup müsabakaları ve yar final müsabakalarında da birinciliği kimseye kaptırmamıştır. En iyi judocuların katıldığı şampiyonada Muhammed olağanüstü bir gayret göstererek Türkiye birincisi olarak emeğini karşılığını almıştır. Bize desteklerini sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum." - DİYARBAKIR