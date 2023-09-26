Diyarbakır'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 'Küçeler Koşusu' düzenlendi

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 'Küçeler Koşusu' etkinliği düzenlendi. 300 sporcunun yarıştığı koşuda 4 farklı kategoride dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Her yıl 23 - 30 Eylül tarihleri arasında 'Aktif ol' (Be Active) sloganı ile Avrupa çapında kutlanan Avrupa Spor Haftası, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sur Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin organizasyonuyla ilçede bin 500 metrelik sokak (küçe) koşu parkuru oluşturuldu. 4 farklı kategoride 300 sporcunun katıldığı ve Çiftkapı'dan başlayıp, Sur Kaymakamlığı önünde son bulan yarışta dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Yarışta birincilere 2 bin, ikincilere bin 500 ve üçüncülere de biner lira ödül verildi. Yarışmada 'Küçük Kızlar' kategorisinde birinci Ece Özkaya, ikinci İrena Bekmez, üçüncü Emine Göçer oldu. 'Büyük Kızlar' kategorisinde birinci Sudenaz Zengin, ikinci Yemilla Bekmez, üçüncü Havin Ünal, 'Küçük Erkekler' kategorisinde birinci Yiğit Özmez, ikinci Mervan Demir, üçüncü ise Baran Akkaya oldu. 'Büyük Erkekler' kategorisinde de birinci Mazlum Tunçer, ikinci Serkan Topdemir, üçüncü Yasin Akkurt oldu.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ USLU: HERKESİ SPOR YAPMAYA, HAREKETLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Yarışmanın çok güzel geçtiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, "Bu hafta Avrupa spor haftası, Avrupa spor haftası münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Sur Kaymakamlığımız ve Sur Belediye Başkanlığımızla atletizm yarışmaları düzenledik. Küçeler yani sokaklar arası atletizm yarışması düzenlendi. Ben bu organizasyona katılan tüm sporcularımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Herkesi spor yapmaya, hareketli olmaya davet ediyorum" dedi.

SUDENAZ ZENGİN: TARİHİ ALANDA KOŞMAK GÜZELDİ

Büyük kızlar kategorisinde birinci olan Sudenaz Zengin, kentin tarihi alanlarında koşmanın güzel olduğunu belirterek, "1.500 metre parkur koştum. Güzeldi, birinci olmaktan mutluluk duyuyorum. Dönemeçlerden koştuk, asıl branşım değil, 400- 800 koşuyorum. Ama yarış vardı, biz de koştuk. Çok değişik parkurda koştuk. Normalde pistte koşuyorduk, Diyarbakır'ın tarihi alanlarında koşmak güzeldi" diye konuştu.

Yarışta 15 yaş kategorisinde birinci olan Yiğit Özmez ise, "Diyarbakırlıyım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde koşuyorum. Yarış çok zevkli geçti. 15 yaş kategorisinde koştum. Çok güzel bir yarış düzenlenmişti ve birinci oldum. Zevkli bir yarıştı, güzel bir yarıştı" ifadelerini kullandı.