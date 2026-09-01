Diyarbakır'da Tarihi Maç Heyecanı

Diyarbakır'da maç heyecanı oldukça yüksekti. Amedspor ile Trabzonspor A takımı düzeyinde ilk defa karşılaştı. Biletler günler öncesinden tükendi. Karşılaşmadan üç saat önce taraftarlar sahaya alınmaya başlandı.Toplam 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu hıncahınç doldu.İki rakip takımın taraftarları farklı kapılardan tribünlere giriş yaptı. Misafir Trabzonspor'un yaklaşık 800 taraftarı tribünlerde yer aldı.Diyarbakırspor'dan 16 yıl sonra kentin bir başka takımının Süper Lig'e çıkması Diyarbakır'ı olabildiğince hareketlendirmiş durumda.Bir milyonu aşkın taraftara sahip Amedspor, sadece Diyarbakır'ın değil, Kürtlerin ortak bir sembolüne dönüştü.

'Karaborsaya düşmüş biletler'Türkiye'nin birçok şehrinden Diyarbakır'a bu maçı izlemeye gelenler oldu.Civan Hebun onlardan biri. Mardin'den gelmiş, bilet bulamasa da Diyarbakır'ın tüm caddelerine taşan coşkuyu yerinde görmek ve yaşamak için geldiğini söylüyor.Bilet sahipleri mutlu, bilet alamayanlar ise kızgın. Son akşam satışa sunulan 800 bilet bir dakikada tükenince, biletsiz kalanlar karaborsa iddialarını gündeme getiriyor.Pasoligi olmasına rağmen Yusuf adındaki genç de bilet bulamayanlardan. Kulüp yönetimine kızgın, "600 liralık bilet 1600 liraya satılmış, karaborsaya düşmüş biletler" diyor.Arkadaşıyla maçı izlemek üzere stad çevresindeki kafelerden birine gideceğini söylüyor.'Biz yine de misafirperverliğimizi göstereceğiz'

Stad çevresi sabah saatlerinden itibaren hareketliydi. Kaldırımlar, Amedspor'la ilgili her türden aksesuarın satıldığı pazar alanına dönüşmüş. Bu sayede azımsanmayacak sayıda insan, maçların kentte oynandığı gün ek gelir sağlamış oluyor.Karşılaşmadan iki gün önce Trabzon'da Amedspor forması giyen Diyarbakırlı bir kadının maruz kaldığı sözlü saldırılar birçok taraftarı kızdırmış durumda.Bazı Amedspor taraftarları, stad çevresinde ellerinde hamsi balığı tutup halay çekerek tepki gösteriyor.Gülay da bilet bulamayanlardan. Trabzon'da sözlü tacizlere maruz kalan kadına çok üzüldüğünü söylüyor: "Biz onları güllerle karşılarken, bir kadının böylesi çirkin tavırlara maruz kalması çok üzücü ama biz yine de misafirperverliğimizi göstereceğiz" diyor.Belediye başkanından Terörsüz Türkiye vurgusuTaşkınlık olmaması için kentte yüksek güvenlik önlemleri alınmış durumda. Stad çevresinde yaklaşık 3 bin polis görevlendirilmiş.Maçtan önce Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, provokasyonlara karşı uyarıda bulundu ve "Terörsüz Türkiye sürecine" vurgu yaparak "Süreci nihayetlenme aşamasındayken bunu baltalamak isteyenler, kaşımak isteyenler provokasyona sebebiyet verebilir" dedi ve ekledi: "Bizim şehrimizde de, farklı şehirlerde de, Diyarbakır'da da çok çok ihtiyatlı ve dikkatli olmak lazım".Maçın başlamasından 11 dakika sonra Amedspor ilk golü yiyince coşku birden düştü. Telefonlarıyla maçı izleyenler oldukça üzgündü."Mohammad Salah çok iyi oynadı" diyorlardı.Bir kafede her yaştan insanlar oturmuş, elleri yüreklerinde TV ekranına kilitlenmiş takımlarının gol atmasını bekliyordu.

Galibiyet coşkusuCagne'nin attığı gol ile herkes aynı anda çığlık attı.İkinci yarıyı bir başka kahvede izliyorum. Burası daha çok kahvehaneye benziyor. Stadyuma seslerini ulaştırmak istercesine "Her yerde, her zaman en iyi Amedspor" sloganlarını atıyorlar.İkinci yarıda Amedspor'un attığı ikinci gol sonrası sokaklardan çıkan araçlar bir anda caddeleri doldurup kortejler halinde turlamaya başladı.Amedspor evinde maçı kazanınca gecenin bir yarısında şehrin her caddesinden sloganlar yükselmeye başladı: "En büyük Amedspor!"