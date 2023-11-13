Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 'Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası' düzenliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği 'Uyanış Gençlik 2. Tenis Turnuvası' başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca 'Uyanış Gençlik' mottosuyla yapılan turnuvada sporcular yeteneklerini sergiledi.

Kayapınar ilçesinde bulunan 75 Kapalı Kortlarda ilk müsabakalarda sahaya çıkan öğrenciler, kazanabilmek için ter döktü.

Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı turnuvada, aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak saha kenarında sporcuları alkışlarla destekledi.

Sporcular, turnuvada 8-10, 10-12, 12-14 ve 14-18 yaşları olmak üzere 4 kategoride mücadele etti. 10 gün sürecek olan turnuvada dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verileceği belirtildi. - DİYARBAKIR