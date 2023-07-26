Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Judo Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Başarılı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi judo sporcuları, Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Erkek sporculardan Bilal Göktekin ikinci olurken, İbrahim Serhat Kaya ve Eyüpcan Konak üçüncü, Muhammed Tuncay beşinci oldu. Kadın sporculardan Nisanur Süren üçüncü, Nisanur Akyüz ise yedinci oldu. Toplamda 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi judo sporcuları, 19-24 Temmuz tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Türkiye dereceleri elde etti.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek DBB Spor Kulübüne kazandırılan Judo sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekleyerek önemli dereceler elde etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası Final müsabakalarında DBB erkek judo sporcularından Bilal Göktekin 55 kilogramda ikinci, İbrahim Serhat Kaya 38 kilogramda üçüncü, Eyüpcan Konak 46 kilogramda üçüncü, Muhammed Tuncay 50 kilogramda beşinci olurken kadın Judo sporcularından ise Nisanur Süren 63 kilogramda üçüncü ve Nisanur Akyüz 63 kilogramda yedinci oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası Final müsabakalarında DBB judo sporcuları elde edilen derecelerle 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanmış oldu. - DİYARBAKIR