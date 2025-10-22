Haberler

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi: Türkiye'de Oynamak Zor

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Shovkovskyi: Türkiye'de Oynamak Zor
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile karşılaşacak olan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi, Türkiye'de oynamanın zorluklarını vurguladı ve mevcut zorluklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in teknik direktörü Oleksandr Shovkovskyi, " Türkiye'de oynamak her zaman çok zor. Samsunspor maçı da kolay olmayacak." dedi.

Karşılaşmanın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Shovkovskyi, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinerek sözlerine başladı.

Ukrayna ve Kiev için dün gecenin zor geçtiğini belirten Shovkovskyi, "2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralıydı. Çok zor günler yaşıyoruz. Elektrik kesintisi gibi birçok sorun yaşıyoruz. Herkes anlıyor, siz de ne kadar zor olduğunu anlıyorsunuz. Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım yaşadığımız sorunları herkes anlıyordur." ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncularının sakat, bazılarının ise kadroda yer almadığını dile getiren Shovkovskyi, "Birkaç oyuncumuz bizimle olmayacak çünkü ligde bir sonraki maçı kazanmamız gerekiyor. Samsunspor çok iyi oyun oynuyor. Agresif ve göze hoş gelen bir oyunları var. Onların oyunlarını anlamamız lazım. Çok iyi transferler de yaptılar. Futbol çok farklı bir takım oyunu ve bunu da Samsunspor başarıyor. Samsunspor maçında kimin oynayıp oynamayacağını hoca olarak ben karar veriyorum." diye konuştu.

Oleksandr Shovkovskyi, Samsunspor maçına iyi hazırlandıklarına değinerek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de oynamak her zaman çok zor. Burada futbol çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ile oynadık ve Türkiye'deki tüm takımların çok agresif oynadığını gördük. Samsunspor maçı da kolay olmayacak. Her şey için teşekkür ederim, geceniz sakin olsun. Ukrayna bizim ülkemiz."

Dinamo Kiev'in kalecisi Ruslan Neshcheret ise son haftalarda ligde kötü sonuçlar aldıklarına dikkati çekerek, "Biz profesyoneliz. Eleştirileri kabul ediyoruz. Bazen kötü sonuçlar alabiliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyoruz. Son dakikalarda goller yiyoruz. O nedenle son maçlarda galip gelemedik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
