Diego Carlos İstanbul'a Geldi: Fenerbahçe ile Sözleşme İmzalamaya Hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin, hem kulübü Aston Villa hem de kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos, İstanbul'a geldi.

Kendisini taşıyan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 31 yaşındaki oyuncuyu, Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı.

Sarı-lacivertli kulübün, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Diego Carlos ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Diego Carlos'un kariyeri

Diego Carlos, 15 Mart 1993'te Brezilya'da Sao Paulo'ya bağlı Barra Bonita'da dünyaya geldi.

Kariyerine Brezilya ekibi Desportivo'nun altyapısında başlayan savunma oyuncusu ardından Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımına transfer oldu.

1 yıllık Sao Paulo, yarım sezonluk Paulista ve 2 aylık Madureira macerasının ardından Avrupa'ya adım atan Diego Carlos, Portekiz ekibi Estoril'e, oradan da kiralık olarak Porto'nun B takımına geçti.

2016'da Nantes, 2019'da da Sevilla'ya transfer olan Diego Carlos, İspanyol ekibiyle ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayı başardı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya Milli Takımı'yla altın madalya kazanan Diego Carlos, 2022-2023 sezonu öncesinde Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

Aston Villa kariyerinde 40'ı Premier Lig olmak üzere 58 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Carlos, bu sezon 10'u Premier Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de İngiltere Lig Kupası olmak üzere Aston Villa formasını 17 kez giydi.