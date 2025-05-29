Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e Yükseldiği İçin Kutladı

Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e Yükseldiği İçin Kutladı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı arayarak takımın Süper Lig'e çıkmasından dolayı kutladı ve kulüp camiasına başarılar diledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı arayarak takımının Süper Lig'e çıkmasından dolayı kutladı.

MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Hurma'yı telefonla arayarak, takımın başarısından dolayı kendisini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ettiği belirtildi.

Bahçeli'nin, Fatih Karagümrük Kulübü camiasına bundan sonraki mücadelelerinde başarılar dilediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Spor
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