Dev maçın ilk 11'leri belli oldu! İki hoca da tüm yıldızlarını sahaya sürdü
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'yı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek.
MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV 8'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal