Dev maçın galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Trabzonspor'u rahat geçti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

İLK YARIDA POZİSYON OLMADI

İki takımın pozisyon üretmekte oldukça zorlandığı maçın ilk 45 dakikasında sadece 1 isabetli şut oldu.

SEMİH PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 43. dakikasında sahneye çıkan Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, ceza sahası dışından attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi.

YİNE SEMİH

Mücadelenin ikinci yarısında da sahneye çıkan genç yıldız Semih Kılıçsoy 62. dakikada aşırtma vuruşla takımının ve kendisinin 2. golünü kaydetti.

KARA KARTAL 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Siyah beyazlı takım 3 maçlık yenilmezlik serisini Trabzonspor derbisiyle sona erdirdi. Trabzonspor ise son 4 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı 6 maç sonra evinde kazandı.

3 HAFTA SONRA GOL ATTI

Beşiktaş, 22 gün sonra da rakip ağları havalandırdı. Süper Lig'de geçtiğimiz 3 haftada Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarını gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, rakip ağları son olarak iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında havalandırmıştı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 39'a çıkardı. Trabzonspor ise 37 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.