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Derin Ege Spor Kulübü, erkeklerde sualtı hokeyinde Avrupa şampiyonu oldu

Derin Ege Spor Kulübü, erkeklerde sualtı hokeyinde Avrupa şampiyonu oldu

Spor Haberleri

Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen Sualtı Hokeyi 21. Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Derin Ege Spor Kulübü, erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen Sualtı Hokeyi 21. Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Derin Ege Spor Kulübü, erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Türk ekibi, Fransız takımı Pontoise ile oynadığı final maçını 2-1 kazanarak, Avrupa Kulüpler Şampiyonası 1. Ligi'nde altın madalyanın sahibi oldu.

Derin Ege Kadın Takımı ise katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci ligde 3'üncülük elde etti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Almanya Berlin Spor Ege Spor Haberler

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