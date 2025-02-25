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Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Sloven hakem Vincic'in Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maliyeti belli oldu. Vincic, 10 bin euro (381 bin TL) ücret alırken, ayrıca günlük 800 euro harcırah aldı. Yabancı hakem tartışmalarının önüne geçmek için bu maça özel getirilen Vincic, maçın ardından ülkesine döndü.

Süper Lig'in 25. haftasında merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi. Türk futbol tarihinde 55 yıl sonra yabancı bir hakemin yönettiği maçta iki camia da 1'er puana razı oldu.

381 BİN TL KAZANDI

Kararın açıklandığı günden bu yana tartışılan Sloven hakem Vincic'in TFF'ye maliyeti merak konusuydu. Derbinin hakemi Slavko Vincic'in 10 bin Euro (381 bin TL) ücret alacağı belirtildi. Sloven hakem, ayrıca günlük 800 Euro harcırah aldı.

Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

DERBİDE 9 SARI KART GÖSTERDİ

Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi. Bu kartların 5 tanesin Galatasaraylı oyuncular, 2 tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü. 1'er sarı kart ise kulübedeki idari menajerlere çıktı.

Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bizim Türk hakemlerinin kaldıracağı maç değildi , kaldıramazlardı da zaten adam güzel tarafsız yönetti, idare etti. Tebrikler.

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıKaan Gün:

Aldığı para helal hoş olsun haketti adam gibi maç yönetti tarafsız olarak bizimkiler olsa kaostan geçilmezdi

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıErkan Arslan:

SUNA EMiN OLUNKi FIRRRILDAK üC KAGITCI MIZZIKCI FIRRILDAK YALI DööLüüü KUZUCUK ALi BU ADAMA EKTRADAN TONLARCA PARA VERDi NEDENMi? DüN AKSAM iZLEDiK GöRDüK SIRF GS YENiLSiN DiYE CABALADI öNCE BARIS ALPER POZiSYONU NET EL VAR SONRA OSiMHEN iKi UYUZ FENEVLi KAZMA TARAFINDAN DüSüRüLüYOR PENALTI YOK FAKAT OLSUN GOOOOHPAAA FENEViN HEVESi KURSAGINDA KALDI HER YIL OLDUGU GiBiDE üCüN BiRiNE BOYUN EGDi UEFA ARENASINDA ZATEN HAYLi HAYLi BUNUN üZERiNEDE OTURCAK 00=====FENEVE öZELL===) üCüN BiRi LOADiNG

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Yorum Beğenme36
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Haber Yorumlarıyusuf ayan:

Yanlışlıkla voleybol hakemi çağırmışlar

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Haber Yorumlarıoğuz satıroğlu:

Süper lig hakemine 50 bin TL yabancı hakeme 381 bin TL - TFF zaten milyonluk oyuncuların önüne koyduğu hakeme değer vermiyor ki hakem maça nasıl önem versin. kurusa bakmayın nasıl ana sanayi firmaları yüksek maaş kaliyeli iş yapıyorsa hakemlerde maaş yükselt kalite yükselsin

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Haber YorumlarıHS HS.:

voleybol hakemi ajk ne kadar elle oynama varsa pas geçti

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Güzel para. Bizim eyyamcı hakemler de seyretsin kedi gibi.

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Haber YorumlarıNetherill:

saçma saçma yorumlar okuyorum adam resmen beraberliğe gelmiş penaltıyı vermedi tüm dünyanın ' evet bu penaltıdır' dediği pozisyonumuzu yedi. cincon zor kurtuldu pozisyonları yok.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

uzaydan da hakem getirseniz bizim dört büyük takım camiası yakında başlar gene iftiraya

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Haber Yorumlarıserkan inan:

Analarının ak sütü gibi helal olsun.Bıktık yahu bizim hakemlerin beceriksizliğinden.

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