Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

Süper Lig'in 25. haftasında merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi. Türk futbol tarihinde 55 yıl sonra yabancı bir hakemin yönettiği maçta iki camia da 1'er puana razı oldu.

381 BİN TL KAZANDI

Kararın açıklandığı günden bu yana tartışılan Sloven hakem Vincic'in TFF'ye maliyeti merak konusuydu. Derbinin hakemi Slavko Vincic'in 10 bin Euro (381 bin TL) ücret alacağı belirtildi. Sloven hakem, ayrıca günlük 800 Euro harcırah aldı.

DERBİDE 9 SARI KART GÖSTERDİ

Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi. Bu kartların 5 tanesin Galatasaraylı oyuncular, 2 tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü. 1'er sarı kart ise kulübedeki idari menajerlere çıktı.