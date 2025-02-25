Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Sloven hakem Vincic'in Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) maliyeti belli oldu. Vincic, 10 bin euro (381 bin TL) ücret alırken, ayrıca günlük 800 euro harcırah aldı. Yabancı hakem tartışmalarının önüne geçmek için bu maça özel getirilen Vincic, maçın ardından ülkesine döndü.
Süper Lig'in 25. haftasında merakla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması golsüz sona erdi. Türk futbol tarihinde 55 yıl sonra yabancı bir hakemin yönettiği maçta iki camia da 1'er puana razı oldu.
381 BİN TL KAZANDI
Kararın açıklandığı günden bu yana tartışılan Sloven hakem Vincic'in TFF'ye maliyeti merak konusuydu. Derbinin hakemi Slavko Vincic'in 10 bin Euro (381 bin TL) ücret alacağı belirtildi. Sloven hakem, ayrıca günlük 800 Euro harcırah aldı.
DERBİDE 9 SARI KART GÖSTERDİ
Sloven hakem Slavko Vincic, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta 9 sarı kart gösterdi. Bu kartların 5 tanesin Galatasaraylı oyuncular, 2 tanesini ise Fenerbahçeli futbolcular gördü. 1'er sarı kart ise kulübedeki idari menajerlere çıktı.