Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Ali Yılmaz'ın kararları gündem oldu. beIN Sports ekranlarında yayınlanan beIN Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, derbideki pozisyonları değerlendirdi.

45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: İhlal var. Net penaltı. Hakem kararsız, bir o yana bir bu yana bakıyor. Yardımcı hakem süslü şekilde autu gösteriyor. Hakem hiçbir karar vermeden kararsız bir şekilde orada kaldı, devam etti. Yardımcı kale vuruşunu gösterdi, oyun kale vuruşuyla başladı. Top ile rakibin ayağı arasına ayağını koydu. Penaltı olmalıydı. VAR müdahale etmeliydi.

"NET PENALTI"

Bahattin Duran: Bu pozisyonda UEFA düzeyinde VAR müdahale etmeyebilir ama bu pozisyon net penaltı. Hakem karar vermedi. En büyük problem bu. Salih gelip ayağını, arkasından Kerem'in önüne koydu ve onun vuruşunu ve vuruş kalitesini engelledi. Bu bir ihlal ve penaltı. Hakem ekibi de karar veremedi. Yardımcı hakem de bir bayrağı çekti, indirdi, kale vuruşu gösterdi falan...

"AÇIK PENALTI"

Deniz Çoban: Şüphe götürmeyecek kadar açık bir penaltı. Savrulan ayağın önüne arkadan gelip ayak koyamazsınız. Bu bir ihlal.

90+4. dakikada Duran'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Kurala göre Beşiktaşlı oyuncu Gökhan'ın Duran'a yaptığı hareket itme. Ceza sahasında itmenin karşılığı penaltı. En doğru karar penaltı.

PENALTI VE KIRMIZI KART

Bülent Yıldırım: Hakemin takdir alanında bir pozisyon, teorik olarak. Tam vuruşa hazırlanırken arkadan el itip bozuyor. Penaltı ve kırmızı kart.

Deniz Çoban: Net penaltı bu. Top için mücadele yok. Penaltıyı verse kırmızı da çıkacak.

HAKEMİN KARNESİ

Bülent Yıldırım: Toplam maç tecrübesi de az. Çalışmaya devam etsin.

Bahattin Duran: Derbi yönetmek çok zordur. İyi yönetmedi ama çok büyük bir tecrübe oldu. Çok şanslı günündeydi.

Deniz Çoban: Fenerbahçe lehine 2 penaltı vermedi. Fenerbahçe kazandığı için tansiyon düşük. Skor şansı. Oyuncular da mevzuları büyütmedi.