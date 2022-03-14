Derbinin hareketi Domenec Torrent'ten! Maç biter bitmez Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı - Haberler

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Derbinin hareketi Domenec Torrent'ten! Maç biter bitmez Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-kırmızılıların gollerini atan Kerem Aktürkoğlu'nu hocası Domenec Torrent maç sonunda omuzuna alarak onore etti.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbi nefes kesti. Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılarda mücadele sonrası büyük sevinç yaşandı.

KEREM ŞOV YAPTI

Karşılaşmanın 22 ve 32. dakikasında Kerem Aktürkoğlu attığı gollerle takımına siyah-beyazlılar karşısında galibiyeti getirirken maç sonunda tebrikleri kabul etti. Genç yıldızı, teknik direktör Domenec Torrent omuzuna alarak onore ederken o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Derbinin hareketi Domenec Torrent'ten! Gecenin kahramanını omuzlarına aldıGörüntü: Beinsports

Derbinin hareketi Domenec Torrent'ten! Gecenin kahramanını omuzlarına aldıGörüntü: Beinsports

Derbinin hareketi Domenec Torrent'ten! Gecenin kahramanını omuzlarına aldıGörüntü: Beinsports

Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Haberler

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