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Derbide oynayamayabilir! Yunus Akgün'ün paylaşımındaki müzik Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı

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Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ün sosyal medya paylaşımında Beşiktaş'a hakaret içerikli sözlerin yer alması, derbi öncesi büyük tepki çekti. Beşiktaş taraftarları, TFF'ye seslenerek, Akgün'ün bu paylaşımı nedeniyle disiplin talimatlarının 41. maddesinin uygulanmasını talep etti. Bu durum, derbi öncesi iki kulüp arasındaki tansiyonu yükseltti ve maçın atmosferine etki etti. Taraftarlar arasında tartışmalar sürerken, gözler şimdi TFF'nin alacağı olası kararda.

Gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile gündem oldu.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Akgün'ün paylaşımında kullanılan arka plan müziğinde, Beşiktaş'a yönelik hakaret içerikli sözlerin yer alması, siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti. Olayın ardından Beşiktaş taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) seslenerek, oyuncunun bu paylaşımı nedeniyle disiplin talimatlarının 41. maddesinin uygulanmasını talep etti.

MÜZİĞİ KALDIRDI

Derbi öncesi yaşanan bu olay, futbol camiasında geniş bir yankı uyandırırken, Yunus Akgün gelen tepkiler sonrası paylaşımdaki müziği kaldırdı.

Futbol disiplin talimatının 41. maddesinde, şu ifadeler yer alıyor:

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan ve basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası

Derbide oynayamayabilir! Yunus Akgün'ün paylaşımındaki müzik Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı
Kaynak: Haberler.com / Spor

Sosyal Medya Galatasaray Yunus Akgün Beşiktaş Medya Müzik Spor

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Yorumlar (12)

Veysel null:

Kuşlar Yunus tan bu kadar korkmayın, sadece biraz malum yerinizi okşayacak Rams parkta. hahahahahahaha

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Melike Taştan:

Salıncakçılar o kadar korkuyor ki çareyi her zamanki gibi TFF den bekliyorlar ne de olsa ilk defa yaptıkları iş değil, Galatasaray ın oyuncularını TFF ye yem ederek galip gelmeye çalışıyorlar. Zavallılar...

21
38
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Fatih Kocak:

Veysel null daha yeni 5tane geçirdiler azıcık utan yorum yaparken:)

12
7
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

Melike salıncağa daha yeni bindirdiler seni ve beşlik yaptılar unuttun mu hahahahahahaha

10
4
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

Paşam sen para ile kiralanan bir malsın bir bakarsın bir dahaki dönem Beşiktaş basmış parayı seni istediği gibi kullanır:))) sen anlarsın ne demek istediğimi

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Veysel null:

Fatih koçak bilerek umursamayıp 5 gol yedik diye oturup ağlayalım mı sizin gibi bunu mu istiyon? Kusura bakma biz sizin gibi ağlamayız, ağlamak nedir bilmeyiz siz ağlarsınız biz değil :) ;) hahahahaha

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Melike Taştan:

Mehmet vatandaş bjk GS arasındaki en farklı skorlar 9-2 Galatasaray galibiyeti ve 6-0 Galatasaray galibiyeti unutma bunu. ;)

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