Derbi zaferi sonrası Beşiktaş, Galatasaray'ı fena tiye aldı! Paylaşımların ardı arkası kesilmedi

Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3 golle geçerek zirveyi karıştırdı. Siyah-beyazlılar kritik derbi zaferi sonrası peş peşe paylaşımlarda bulundu.

ABOUBAKAR 'IN GÖRSELİYLE "AŞKIN OLAYIM" PAYLAŞIMI

Beşiktaş ilk paylaşımında "Susma" emojisi kullanırken, İkinci paylaşımda ise Galatasaray'ın Icardi'nin attığı gollerden sonra çaldığı "Aşkın olayım" şarkısından bir dize paylaştı. Siyah-beyazlıların gönderisinde Aboubakar'ın fotoğrafı kullanılırken, "İşte seninle bir ömür böyle" ifadesi yer aldı.

"KONSANTRASYON" MOTTOSUNU TİYE ALDILAR

Beşiktaş, taraftarından çok beğeni alan son gönderisinde ise Galatasaray'ın "Konsantrasyon" mottosunu tiye aldı. Siyah-beyazlılar, kedi görseli kullanarak, gülme anlamına gelen harfler paylaştı.

SKORBOARD PAYLAŞTILAR

Beşiktaş dördüncü gönderisinde ise Galatasaray'ın Vodafone Park'ta oynadığı derbilerde aldığı sonuçların skorboardlarını paylaştı ve "8-9 senedir..." ifadelerini kullandı.