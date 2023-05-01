Derbi zaferi sonrası Beşiktaş, Galatasaray'ı fena tiye aldı! Paylaşımların ardı arkası kesilmedi
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Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın "Konsantrasyon" mottosunu tiye alan paylaşımı taraftarlarından büyük beğeni topladı.
Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3 golle geçerek zirveyi karıştırdı. Siyah-beyazlılar kritik derbi zaferi sonrası peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Beşiktaş ilk paylaşımında "Susma" emojisi kullanırken, İkinci paylaşımda ise Galatasaray'ın Icardi'nin attığı gollerden sonra çaldığı "Aşkın olayım" şarkısından bir dize paylaştı. Siyah-beyazlıların gönderisinde Aboubakar'ın fotoğrafı kullanılırken, "İşte seninle bir ömür böyle" ifadesi yer aldı.
Beşiktaş, taraftarından çok beğeni alan son gönderisinde ise Galatasaray'ın "Konsantrasyon" mottosunu tiye aldı. Siyah-beyazlılar, kedi görseli kullanarak, gülme anlamına gelen harfler paylaştı.
Beşiktaş dördüncü gönderisinde ise Galatasaray'ın Vodafone Park'ta oynadığı derbilerde aldığı sonuçların skorboardlarını paylaştı ve "8-9 senedir..." ifadelerini kullandı.