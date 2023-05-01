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Derbi zaferi sonrası Beşiktaş, Galatasaray'ı fena tiye aldı! Paylaşımların ardı arkası kesilmedi

Spor Haberleri

Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın "Konsantrasyon" mottosunu tiye alan paylaşımı taraftarlarından büyük beğeni topladı.

Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3 golle geçerek zirveyi karıştırdı. Siyah-beyazlılar kritik derbi zaferi sonrası peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Beşiktaş ilk paylaşımında "Susma" emojisi kullanırken, İkinci paylaşımda ise Galatasaray'ın Icardi'nin attığı gollerden sonra çaldığı "Aşkın olayım" şarkısından bir dize paylaştı. Siyah-beyazlıların gönderisinde Aboubakar'ın fotoğrafı kullanılırken, "İşte seninle bir ömür böyle" ifadesi yer aldı.

Derbi zaferi sonrası Beşiktaş, yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı fena tiye aldı

Beşiktaş, taraftarından çok beğeni alan son gönderisinde ise Galatasaray'ın "Konsantrasyon" mottosunu tiye aldı. Siyah-beyazlılar, kedi görseli kullanarak, gülme anlamına gelen harfler paylaştı.

Derbi zaferi sonrası Beşiktaş, yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı fena tiye aldı

Beşiktaş dördüncü gönderisinde ise Galatasaray'ın Vodafone Park'ta oynadığı derbilerde aldığı sonuçların skorboardlarını paylaştı ve "8-9 senedir..." ifadelerini kullandı.

Derbi zaferi sonrası Beşiktaş, yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı fena tiye aldı

Haberler.com - Spor

Vincent Aboubakar Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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