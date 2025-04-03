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Derbi tartışmasına bir Süper Lig takımı daha dahil oldu! Osimhen'i paylaştılar

Derbi tartışmasına bir Süper Lig takımı daha dahil oldu! Osimhen'i paylaştılar
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Süper Lig ekibi Samsunspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten hakem Cihan Aydın'a tepki gösterdi. Karadeniz ekibi, hakem Cihan Aydın'ın kararlarını karşılaştırdı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, bu skorla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı.

DERBİDE KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, karşılaşmada 4 kez kırmızı kartına başvururken 10 defa da sarı kart gösterdi.

SAMSUNSPOR'DAN GÖNDERME

Aydın'ın 85. dakikada Victor Osimhen'e gösterdiği sarı kart ve sonrasında yaşananlar için Samsunspor Kulübü'nden tepki geldi. Karadeniz ekibinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ünlem ve soru işareti emojileriyle Fenerbahçe - Samsunspor maçı ve Fenerbahçe - Galatasaray maçında yaşanan pozisyonlara yer verildi.

Derbi tartışmasına bir Süper Lig takımı daha dahil oldu! Osimhen'i paylaştılar

SAMSUN OYUNCUSU HAKEME TEMAS ETTİĞİ İÇİN KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan maçta sarı kart gören Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a temas etmiş ve ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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