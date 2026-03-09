Derbi savaş alanına döndü! Rakibine yumruk attı

Brezilya'da Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan derbi mücadelesi sahada yaşanan gerginlikle gündeme geldi. Karşılaşma sırasında iki takım futbolcuları arasında büyük bir kavga çıktı.

HULK'TAN RAKİBİNE YUMRUK

Atletico Mineiro'nun yıldız futbolcusu Hulk, yaşanan tartışma sırasında Cruzeirolu futbolcu Romero'nun kafasına yumruk attı. O anlar sahada tansiyonun bir anda yükselmesine neden oldu.

SAHADA GERGİNLİK TIRMANDI

Futbolcuların birbirine girmesiyle birlikte sahada kısa süreli arbede yaşandı. Takım arkadaşları ve görevliler araya girerek büyüyen kavgayı ayırmaya çalıştı.

İşte olaylı derbiden kareler: