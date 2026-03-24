Derbi nerede oynanacak? Olası Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için TFF'den açıklama

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Avrupa Ligi finali ve Türkiye Kupası'ndaki olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında açıklama paylaştı. TFF, olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin planlanan 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden 1 hafta önce Tüpraş Stadyumu'nda oynatılacağını açıkladı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş'ın maçlarında sorun yaşayabileceğini belirtti.
  • UEFA Avrupa Ligi finali 20 Mayıs'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve stadyumun bir hafta önceden bakıma alınması bekleniyor.
  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşirse, bu maçı kendi sahasında oynayamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleşen çeyrek final kura çekiminin ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yarı finalde eşleşme ihtimali olmuştu. Kupada yarı final maçlarının 12, 13 veya 14 Mayıs'ta oynanacağı duyurulmuştu.

BEŞİKTAŞ'A UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ ENGELİ

Eğer Beşiktaş ve Fenerbahçe, kupada rakiplerini eler ve yarı finale çıkar ise Beşiktaş, dev derbiyi kendi sahasında oynayamayabilir. UEFA Avrupa Ligi finalinin 20 Mayıs'ta oynanacak olması nedeniyle UEFA'nın stadyumu 1 hafta önceden teslim alarak bakıma sokması bekleniyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, olası bir Fenerbahçe maçını kendi sahasında oynayamayacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TFF, bir açıklama yaparak olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin planlanan 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden 1 hafta önce Tüpraş Stadyumu'nda oynatılacağını açıkladı.

İşte TFF'nin o açıklaması:

UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır.

Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır.

Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir.''

Cemre Yıldız
Haberler.com
