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DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 13 madalya kazandı

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DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları, Samsun'da düzenlenen 2024 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde göz kamaştıran bir performans sergiledi. Kulüp sporcuları toplamda 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları Samsun'da düzenlenen 2024 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde göz kamaştıran bir performans sergiledi. Gerçekleşen ödül töreninde, kulüp sporcuları toplamda 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Samsun Okçuluk Salonunda, 27 Şubat-02 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2024 Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü sporcuları damga vurdu. Toplam 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan kulüp sporcuları, başarılarını Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına taşımak istiyor.

Nisa Camadan'dan 4 altın madalya

Kulübün öne çıkan sporcuları arasında Murat Çırık, sağ ve sol kol kategorilerinde altın madalyaların sahibi oldu. Gülendam Sarıbal da aynı başarıyı tekrarlayarak her iki kolda da altın madalya kazandı. Genç yetenek Nisa Camadan ise hem gençler hem de yetişkinler kategorisinde sağ ve sol kolda dört altın madalya kazanarak kulübün gururu oldu.

Toplam 13 madalya kazanıldı

Kulüp sporcularından Enes Ay sağ kolda gümüş madalya kazanırken, Gökhan Seven, sağ kolda gümüş, sol kolda altın madalyaya ulaştı. Ayrıca Mehmet Dönmez sol kolda gümüş, Ali Şengül ise sağ kolda bronz madalya elde etti. Gerçekleşen ödül töreninde, kulüp sporcuları, 6'sı altın, 5'i gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

"Kulübümüzün adını daha yükseklere taşımayı hedefliyoruz"

Sporcuların başarıları hakkında açıklamalarda bulunan DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü Başkanı Murat Karagüzel, "Öncelikle sporcularımızı elde ettikleri başarılar sebebiyle kutluyorum. Geçtiğimiz dönemlerde onlarca Türkiye ve Dünya şampiyonu çıkarmış olan bir kulüp olarak iddiamızı 2024 yılında da sürdürüyoruz. Sporcularımız motive bir şekilde uluslararası müsabakalara hazırlanmaya devam ediyor. Önümüzdeki müsabakalarda kulübümüzün adını daha yükseklere taşımayı hedefliyoruz. Uluslararası alanda gururla bayrağımızı temsil edecek sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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