DEPSAŞ Enerji'de hedef, ampute futbolda şampiyonluk kupasını Şanlıurfa'ya getirmek

Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

Ampute Futbol Süper Lig'de 5 sezondur yer alan Şanlıurfa ekibi, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Mahmut Toprak'ı getirdi.

Yaptığı önemli takviyelerle sezona başlayan Güneydoğu temsilcisi, ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

"Şanlıurfa halkına söz veriyoruz"

Teknik direktör Mahmut Toprak, AA muhabirine, takımda 5 yabancı ve 8 yerli oyuncunun forma giydiğini söyledi.

Şanlıurfa'ya şampiyonluk kupasını getirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"Ummadığımız iki yenilgi aldık ama bundan sonra inşallah bir galibiyet serisi yakalayacağız. Ligde artık 5. sezonumuz olduğu için tecrübe kazandık. Spor, engel tanımayan cesur yürekli insanlarındır. Bu sporcular da cesaretlerini göstererek Kenya'dan, Nijerya'dan ve Tanzanya'dan geldiler. Takıma önemli katkı sağlıyorlar. Türk sporcuların verimini de artırdılar. İnşallah şampiyon olacağız, Şanlıurfa halkına söz veriyoruz."

"Engellilerinin sesi olmak istiyoruz"

Takımın tecrübeli oyuncularından Ümit Satış ise takım içindeki uyumun oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Satış, "Bu sezon antrenmanlara biraz geç başladık. Takım yeni kuruldu ancak eksiklerimizi tamamlayarak üst sıraları zorlamak istiyoruz. Şampiyonluk hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Hem bölgenin hem de Şanlıurfa'daki engellilerin sesi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.