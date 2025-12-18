Haberler

DEPSAŞ Enerji'de hedef, ampute futbolda şampiyonluk kupasını Şanlıurfa'ya getirmek

DEPSAŞ Enerji'de hedef, ampute futbolda şampiyonluk kupasını Şanlıurfa'ya getirmek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, yeni sezon öncesinde teknik direktör Mahmut Toprak ile şampiyonluk hedefliyor. Geçtiğimiz sezonda 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan takım, engelli sporcuların da sesi olmayı amaçlıyor.

Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Ampute Futbol Takımı, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

Ampute Futbol Süper Lig'de 5 sezondur yer alan Şanlıurfa ekibi, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Mahmut Toprak'ı getirdi.

Yaptığı önemli takviyelerle sezona başlayan Güneydoğu temsilcisi, ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

"Şanlıurfa halkına söz veriyoruz"

Teknik direktör Mahmut Toprak, AA muhabirine, takımda 5 yabancı ve 8 yerli oyuncunun forma giydiğini söyledi.

Şanlıurfa'ya şampiyonluk kupasını getirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"Ummadığımız iki yenilgi aldık ama bundan sonra inşallah bir galibiyet serisi yakalayacağız. Ligde artık 5. sezonumuz olduğu için tecrübe kazandık. Spor, engel tanımayan cesur yürekli insanlarındır. Bu sporcular da cesaretlerini göstererek Kenya'dan, Nijerya'dan ve Tanzanya'dan geldiler. Takıma önemli katkı sağlıyorlar. Türk sporcuların verimini de artırdılar. İnşallah şampiyon olacağız, Şanlıurfa halkına söz veriyoruz."

"Engellilerinin sesi olmak istiyoruz"

Takımın tecrübeli oyuncularından Ümit Satış ise takım içindeki uyumun oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirten Satış, "Bu sezon antrenmanlara biraz geç başladık. Takım yeni kuruldu ancak eksiklerimizi tamamlayarak üst sıraları zorlamak istiyoruz. Şampiyonluk hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Hem bölgenin hem de Şanlıurfa'daki engellilerin sesi olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
Asgari ücret komisyonu öncesi sürpriz! Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşüyor

Asgari ücret toplantısı öncesi sürpriz! Beklenen görüşme yapılıyor
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı

Türkiye'nin otomotiv devinde isyan! İşçiler ayaklandı
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
title