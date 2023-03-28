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Depremzedeler için anlamlı pankart! Milli maçta duygulandıran görüntüler

Spor Haberleri

Depremzedeler için anlamlı pankart! Milli maçta duygulandıran görüntüler

A Milli Futbol Takımımızın Hırvatistan'ı konuk ettiği karşılaşmanın öncesinde Türk bayrağı ve depremzedeler için destek pankartı açan tribünler, duygu dolu anlar yaşattı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci karşılaşmasında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti. Futbolseverler bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Depremzedeler için anlamlı pankart! Milli maç öncesi duygulandıran görüntüler

Karşılaşma öncesinde tribünler Türk bayrağı ve depremzedeler için destek pankartı açtı, duygu dolu anlar yaşandı.

Depremzedeler için anlamlı pankart! Milli maç öncesi duygulandıran görüntüler

Türkiye haritası ve depremden etkilenen 11 ilin adlarının yazılı olduğu formaların yer aldığı "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" pankartı açıldı.

Depremzedeler için anlamlı pankart! Milli maçta duygulandıran görüntüler

Deplasman tribününde yer alan taraftarlar, "Sizinleyiz" yazan pankartla depremzede vatandaşlarımıza desteğini gösterdi.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Deprem Spor Haberler

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