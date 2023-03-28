Depremzedeler için anlamlı pankart! Milli maçta duygulandıran görüntüler

A Milli Futbol Takımımızın Hırvatistan'ı konuk ettiği karşılaşmanın öncesinde Türk bayrağı ve depremzedeler için destek pankartı açan tribünler, duygu dolu anlar yaşattı.