Depremzedeler için anlamlı pankart! Milli maçta duygulandıran görüntüler
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A Milli Futbol Takımımızın Hırvatistan'ı konuk ettiği karşılaşmanın öncesinde Türk bayrağı ve depremzedeler için destek pankartı açan tribünler, duygu dolu anlar yaşattı.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci karşılaşmasında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti. Futbolseverler bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
Karşılaşma öncesinde tribünler Türk bayrağı ve depremzedeler için destek pankartı açtı, duygu dolu anlar yaşandı.
Türkiye haritası ve depremden etkilenen 11 ilin adlarının yazılı olduğu formaların yer aldığı "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" pankartı açıldı.
Deplasman tribününde yer alan taraftarlar, "Sizinleyiz" yazan pankartla depremzede vatandaşlarımıza desteğini gösterdi.