Depremde evi hasar gören genç atlı okçu derece elde etti

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde evi hasar alınca ailesi ile Erzurum'a gelen Musap İsmail Şahanoğlu (14), burada atlı okçuluğu öğrenip, bölge elemelerinde derece elde etti. 'Sungur' adlı atı ile at korkusunu yenip, 'tabla parkuru'nda 3'üncü olan Şahanoğlu, "Evimizde orta hasar oluştu ama yaşadığımız şehir bir enkaza dönüştü ve yakınlarımızı kaybettik. Ailem ile göç ettiğim Erzurum'da atlı okçuluğu öğrendim. Atlı Okçuluk Müsabakası Doğu Grubu 1'inci Bölge Elemeleri'nde 3'üncü oldum, çok mutluyum" dedi.< Kahramanmaraş'ta oturan Şahanoğlu ailesinin evi, 6 Şubat merkezli depremlerde orta hasar alınca Melek-Hüseyin çifti ile çocukları Erzurum'a yerleşti. Çiftin 5 yıl önce okçuluğa başlayan çocukları Musap İsmail de burada duyduğu atlı okçuluğa merak sardı. Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atıcılık Kulübü'nü ziyaret edip, atlı okçuluğa ilişkin bilgi alan Musap İsmail, kısa sürede at binmeyi öğrenip, yarışmaya hazırlandı. Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu'nun (42) eşliğinde çalışan Musap İsmail, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca Toprak Mahsulleri Ofisi Kahramankazan Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen Atlı Okçuluk Müsabakası Doğu Grubu 1'inci Bölge Elemeleri'ne katıldı. 10 ilden 167 sporcunun katıldığı ve 3 süren müsabakalarda Musap İsmail, 'tabla parkuru'nda 3'üncü oldu.