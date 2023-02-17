Deprem koreografisindeki bayrak detayı sonrası İsrail Büyükelçiliği'nden paylaşım: Maksatlı yapılmadığını biliyoruz

Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Basel maçında Türkiye'yi vuran deprem için tüyleri diken diken eden bir koreografi hazırlayan Trabzonspor, açılan pankartta İsrail bayrağına yer vermemişti. Yaşanan durum üzerine İsrail'in Ankara Büyükelçiliği yaptığı paylaşımda, "Bazı ülkelerle birlikte İsrail bayrağı olmadığından binlerce özür mesajı aldık, maksatlı yapılmadığını ve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'i 1-0 mağlup ettiği maçta taraftarların yaptığı koreografiye dair açıklama yaptı.

İSRAİL BAYRAĞINA YER VERİLMEDİ

Yaşanan deprem felaketinde Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerin bayraklarının bulunduğu koreografide, İsrail'in bayrağına yer verilmemesi dikkat çekmişti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, yaptığı açıklamada "Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİNLERCE ÖZÜR MESAJI ALDIK"

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Zor günlerde kazanılan dünkü galibiyetiniz için tebrikler. Trabzonspor Bu tweetinizdeki görselde bazı ülkelerle birlikte İsrail bayrağı olmadığından binlerce özür mesajı aldık, maksatlı yapılmadığını ve Türk halkının kalbindeki yerimizi biliyoruz." ifadelerine yer verdi.