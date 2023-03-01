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Deplasman yasağı sorulan Şenol Güneş'ten tek kelimelik yanıt: Katılmıyorum

Spor Haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deplasman yasağı ve bir çok konuya değinen deneyimli teknik adam, Kayserispor maçına Fenerbahçe taraftarının alınmaması kararıyla ilgili, "Bunlar keyfi alınacak kararlar değil, katılmıyorum." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu tarz kararların keyfi alınmaması gerektiğini belirten Güneş, "Deplasman yasağı kararına katılmıyorum. Deplasman yasağı kararı ortak akılla alınmalı. Bunlar keyfi alınacak kararlar değil. Ben, kimseyi suçlamıyorum. Şu anda alınan kararlara uyarız ama kim aldı, neden aldı bunlar söylenmeli." dedi.

Olayların futboldan uzaklaştığını belirten çalıştırıcı, "Siyasi tarafa çok çekildi. Seçimler var, bu alana girmem. Devlet de, birey de önemli. Beşiktaş için de herkes önemli. Beşiktaş için de beni sevmeyen varsa, 'Onlar Beşiktaşlıdır' diyemem. Eleştirisinden dolayı ayırmam, bölmem. Ülke de öyle. Farklılıklarımız, zenginliklerimiz olsun. Ben kimseye siyasi cevap vermem. Kendimi de ezdirmem. Kulüp adına sorumluyum." ifadelerini kullandı.

Deplasman yasağı sorulan Şenol Güneş'ten tek kelimelik yanıt: Katılmıyorum

Alınan kararlardan memnun olmadığını söyleyen Güneş, "Maçların oynanması ve başkanın söylediği 3 puan, takımların düşürülmesi gibi konular hakkında konuştum. Bu tip kararların tartışılmadan alınması, kaos getirir. Acele etmeye gerek yok. Aldığınız karar kime yararlı, kime yararsız? Gelecek adına olumlu mu? Geri dönüş olur mu? Şimdi konuşuluyor. Başkan neden suçlu bunda? Sadece Beşiktaş'ı mı ilgilendiriyor? Ortak konular, ortak akılla alınmalıydı.Bana eleştiriler var, haklılar. İnsansınız, tepkileriniz olabilir. Bunu susarak da yapabilirsiniz. Ama bunu tartışmaya dönüştürürsek, yaraları kendimiz açarız. taraftara borcumuz var. İyi bir takım yapıp, herkesin gurur duyacağı bir takım olmak durumundayız. Aksi halde, sıkıntılar devam eder." dedi.

Deplasman yasağı sorulan Şenol Güneş'ten tek kelimelik yanıt: Katılmıyorum

Ligden düşme konusuna da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Ligden düşme kalktı, aşağıya müdahale ettin. 2 takım düşecek. Peki yukarıya neden etmedin? Deprem nedeniyle o bölgeden bir takım katılıyor, bir takım katılmıyor. Peki neden? Bir karar alınıyor, bu kararın nedenini açıklayın. Deplasman yasağı da öyle. Kime, niye? Kimin keyfine kalmış? Buna TFF karar verebilir. Sezon başında verilir bu karar. Madem öyle lig iptal edilsin." açıklamalarını yaptı.

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Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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