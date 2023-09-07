Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul: 'Her puan altın değerinde'

Transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadroyla başlayan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, sezon boyunca alınacak her puanın kendileri için altın niteliğinde olduğunu belirtti. Ertuğrul, Isparta 32 Spor maçında puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

Transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadroyla başladığı TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk iki maçında 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, sezon boyunca alınacak her puanın kendileri için altın niteliğinde olacağını belirtti.

Bülent Ertuğrul, ligin 3'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacakları Isparta 32 Spor maçında hedeflerinin sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak olduğunu söyledi. Geçen hafta ağırladığı Karaman FK önünde sahadan beraberlikle ayrılarak ilk puanını alan yeşil-siyahlılarda maçı değenlerdiren Ertuğrul, özellikle son bölümünde çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, "Maça iyi başlamadık ancak dakikalar geçtikçe toparlandık. Mağlup duruma düşmemize rağmen oyundan kopmadan mücadelemizi sürdürdük. Beraberlik golünü bulduktan sonra ise tamamen oyunun hakimi bizdik. Yaptığımız değişiklikler oyunumuzu pozitif anlamda etkiledi. Özellikle son bölümlerde ortaya koyduğumuz mücadele beni sevindirdi. Kazanmayı çok istiyorduk ancak bir puan alabildik. Karaman FK maçında taraftarlarımızın desteği çok önemliydi. Her platformda teknik ekibimize ve oyuncularımıza verdikleri destekler hem moralimizi hem de çalışma azmimizi artırıyor. Hepsine teşekkür ediyor, desteklerinin devam etmesini rica ediyorum" dedi.

Ertuğrul, "Sezonun henüz daha başındayız. Birkaç oyuncu hariç tamamı alt yapıdan gelen genç oyunculardan kurulu bir takımız. Gücümüzü ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Gündüzleri sahada antrenman yaparken, geceleri rakip takımların analizleri konusunda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımına güvendiğini her platformda dile getirdiğini kaydeden Ertuğrul, "Oynadığımız her maç bizi biraz daha güçlendirecek, eksiklerimizi gidermemizi sağlayacak, özellikle genç oyuncularımın tecrübe kazanarak daha iyi olmasını sağlayacak. Ne olursa olsun camia olarak sabırlı olmamız ve birlik beraberliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle deplasmanda alınan her puanın büyük önemi var. Uzun lig maratonunda her puan altın değerinde. Isparta deplasmanından istediğimizi alarak ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.