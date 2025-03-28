- Denizlispor taraftarlarından tabutlu eylem

DENİZLİ - Denizlispor Başkanı Erhan Ergil'in başlattığı açlık grevinin ardından Denizlispor taraftarları meydanda tabutlu eylem yaptı. Denizlispor'un tabutunu taşıyan taraftarlar, kulübün sahipsiz bırakılmasına tepki göstererek, "Denizlispor her geçen gün ölüyor ama kimse görmüyor ve duymuyor" dedi.

Zor zamanlar yaşayan Denizlispor için bir süredir çeşitli görüşmeler ve girişimler yapan Denizlispor Başkanı Erhan Ergil'in başlattığı açlık grevinin ardından Denizlispor taraftarlarından da destek gecikmedi. Bir grup Denizlispor taraftarı Çınar Meydanının ortasında Denizlispor'un tabutunu getirerek eylem başlattı. Tabutun üzerinde 'Her canlı ölümü tadacaktır, Denizlispor hariç' yazısı dikkat çekerken mezar taşına ise Denizli oğlu Denizlispor yazarken ölüm tarihi ise belirtilmediği görüldü. Ölüm sebebi ise parasızlık olarak yazıldı.

"Kapı kapı sokak sokak gezdik ama kimse maddi manevi destek sağlamıyor"

Denizlispor için sokak sokak gezdiklerini ama kimsenin maddi ve manevi konuda destek vermediğini dile getiren Denizlispor Yönetim Kurulu üyesi Servet Gök, "Denizlispor bu şehrin markasıdır. Denizli'yi Denizli yapan Denizlispor'dur. Denizlispor'un yaşaması için bütün fonksiyonlarını hayata geçirmeye çalıştık. Kapı kapı sokak sokak gezdik ama kimse maddi manevi destek sağlamadı. Sağlayan insanlar ise belirli insandır. Biz istedik ki bu şehrin dinamikleri, büyükleri, sivil toplum örgütleri, iş adamları elinin taşını koymasını istedik. Bunların hepsi ellerini taşın altına koysa hepsinden 1'er milyon çıkacaktır" dedi.

"Denizlispor her geçen gün ölüyor ama kimse görmüyor ve duymuyor"

Denizlispor'un her geçen gün öldüğünü bu konuda da kimsenin görüp ve duymadığını belirten Denizlispor Yönetim Kurulu Üyesi Servet Gök, "Tabutu da buraya getirdik ve sahipsizler mezarlığı olarak yazdık. Denizlispor ölüyor ve kimse görmüyor, duymuyor. Yani hep beraber bu cenazeyi kaldıralım. Yaşatamıyorsak eğer akşamları 20.20'de buradayız hep birlikte cenazeyi kaldıralım. Biz çok umutlar, ümitler bağladık ama olmadı, olmuyor" diye konuştu.