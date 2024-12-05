Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Denizlispor Cavidil, İzmir'de 3-0 Galip Gelerek Göcekspor Maçına Motivasyon Sağladı

Denizlispor Cavidil, İzmir'de 3-0 Galip Gelerek Göcekspor Maçına Motivasyon Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, İzmir deplasmanında Altekma'yı set vermeden 3-0 yenerek, lider Göcekspor maçı öncesi motivasyonunu artırdı. Antrenör Sedat Zahran, galibiyetin önemini vurguladı ve Denizli halkını Göcekspor maçı için destek vermeye davet etti.

Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi ekiplerinden Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, İzmir deplasmanından 3-0'Lık galibiyetle dönerek, lider Göcekspor maçı öncesi motivasyonunu artırdı.

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, İzmir deplasmanında karşı karşıya geldiği, İzmir ekibi Altekma'yı set vermeden 3-0 kazandı. Maçın 25-21, 25-22, 25 -17'lik setlerle rahat kazanan Denizlispor Cavidil, bu hafta sonu sahasında oynayacağı lider Göcekspor maçı öncesi motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı.

Alınan galibiyetin önemine değinen Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Sedat Zahran, "Bu güzel keyifli seyir zevki müsabaka için her iki takımı da kutlamak istiyorum. Karşımızda bir ekol olmuş alt yapısından üst seviyesine kadar belli kaliteye sahip Altekma takımı ile oynamak bizler için güzel bir keyifti. Karşımızda genç ve dinamik bir takım vardı. Maçın ilk sayısından maçın çekişmeli geçeceği belliydi. İyi servis atan takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Altekmalı sporcular da iyi servis atan iyi bir takım ve oyunumuzu zorlayan en büyük etken bu olmuştu. Maçın genelinde üstün ve baskın olduğumuz müsabaka önümüzdeki Liderlik maçı olan Göcek maçı için iyi ve son bir prova oldu. Sporcularımı bu galibiyet ve oyun için tebrik eder teşekkür ederim. Buradan çok sesli bir şekilde dile getirmek istiyorum. Denizli'nin sessiz sedasız 1. Lige giden takımı olan bizleri 8 Aralık Pazar günü Göcekspor ile oynayacak olduğumuz liderlik maçına tüm Denizli'yi Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonuna bekliyoruz" dedi.

Galibiyet serisini sürdüren oyuncuları ve teknik ekibi kutlayan Denizlispor Cavidil As Başkanı Ali Atıcı ise "Takım şu ana kadar üzerine düşeni yaptı, bu hafta sezonun en öneli maçına çıkacağız ve mutlak taraftar desteğine ihtiyacımız var. Hem taraftarları hem de güzide basınımızın temsilcilerini bu maça davet ediyoruz. onların destekleri ile bu zor ve önemli maçı kazanmak istiyoruz. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
img

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı
img

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Aralık Kiraz, Dikili, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 5-6 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 6 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Başak, Kova burcu yorumu! 6 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Aralık günün maçları nereden izlenir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kasım Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.