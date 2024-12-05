Denizlispor Cavidil, İzmir'de 3-0 Galip Gelerek Göcekspor Maçına Motivasyon Sağladı

Türkiye Erkekler 2. Voleybol Ligi ekiplerinden Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, İzmir deplasmanından 3-0'Lık galibiyetle dönerek, lider Göcekspor maçı öncesi motivasyonunu artırdı.

Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, İzmir deplasmanında karşı karşıya geldiği, İzmir ekibi Altekma'yı set vermeden 3-0 kazandı. Maçın 25-21, 25-22, 25 -17'lik setlerle rahat kazanan Denizlispor Cavidil, bu hafta sonu sahasında oynayacağı lider Göcekspor maçı öncesi motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı.

Alınan galibiyetin önemine değinen Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Sedat Zahran, "Bu güzel keyifli seyir zevki müsabaka için her iki takımı da kutlamak istiyorum. Karşımızda bir ekol olmuş alt yapısından üst seviyesine kadar belli kaliteye sahip Altekma takımı ile oynamak bizler için güzel bir keyifti. Karşımızda genç ve dinamik bir takım vardı. Maçın ilk sayısından maçın çekişmeli geçeceği belliydi. İyi servis atan takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Altekmalı sporcular da iyi servis atan iyi bir takım ve oyunumuzu zorlayan en büyük etken bu olmuştu. Maçın genelinde üstün ve baskın olduğumuz müsabaka önümüzdeki Liderlik maçı olan Göcek maçı için iyi ve son bir prova oldu. Sporcularımı bu galibiyet ve oyun için tebrik eder teşekkür ederim. Buradan çok sesli bir şekilde dile getirmek istiyorum. Denizli'nin sessiz sedasız 1. Lige giden takımı olan bizleri 8 Aralık Pazar günü Göcekspor ile oynayacak olduğumuz liderlik maçına tüm Denizli'yi Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonuna bekliyoruz" dedi.

Galibiyet serisini sürdüren oyuncuları ve teknik ekibi kutlayan Denizlispor Cavidil As Başkanı Ali Atıcı ise "Takım şu ana kadar üzerine düşeni yaptı, bu hafta sezonun en öneli maçına çıkacağız ve mutlak taraftar desteğine ihtiyacımız var. Hem taraftarları hem de güzide basınımızın temsilcilerini bu maça davet ediyoruz. onların destekleri ile bu zor ve önemli maçı kazanmak istiyoruz. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ