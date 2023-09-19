Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor'u 3-2 mağlup etti

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Arnavutköy Belediyespor maçını iki farklı mağlup duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadele ve attığı gollerle 3-2 kazanan Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, uzun zaman sonra 3 puan sevinci yaşadıklarını belirterek, teknik heyet ve futbolcuları kutladı, maç boyunca destek veren taraftarlara teşekkür etti. Mehmet Uz, kritik bir maçta önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Oyuncularımız maç oynadıkça tecrübe kazanıyor ve her hafta daha iyi mücadele ediyor. Bundan önceki maçlarda da iyi mücadele vardı ancak bunu skora yansıtamıyorduk. Arnavutköy Belediyespor maçında beni galibiyetten daha çok, mağlup duruma düşülmesine rağmen ortaya konulan kazanma azmi ve bu azmin skor tabelasına yansıması oldu" dedi.

"İlk 4 haftalık periyoda baktığımızda hiçbir maçın favorisinin olmadığını görüyoruz" diyen Uz, "Daha iyi mücadele eden, sahada doğru işler yapan ve daha çok isteyen takımlar sahadan istediğini alarak çıkıyor. Biz ilk 3 haftadaki mücadelelerinden dolayı takımımızdan memnunduk. Arnavutköy galibiyeti inşallah çıkışımızın ilk maçı olacak. Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum" diye konuştu.

?Maçın başından sonuna kadar taraftarların verdiği desteğin galibiyette önemli rol oynadığını kaydeden Mehmet Uz, "Her zaman söylüyorum. Denizlispor taraftarı takımının hep itici gücü olmuştur. Onların desteğiyle çok maç kazandık. Yine aynısı olacaktır. Maçın ilk yarısını iki farklı mağlup kapatmamıza rağmen desteklerini hiç esirgemediler. Onların tribündeki bitmek tükenmek bilmeyen desteği, sahadaki oyuncuların mücadelesine katkı sağladı. Maç sonrası teknik heyet, futbolcu ve taraftarların galibiyeti birlikte doyasıya kutlaması yorgunluğumuzu ve stresimizi giderdi. Hepsine şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da birlik beraberlik içerisinde zaferler yaşayacağız" şeklinde konuştu.