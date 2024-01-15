Denizli Sporcuları İller Arası Karate Ligi'nde Başarı Elde Etti

Kocaeli'nde düzenlenen iller Arası Karate Ligi'nin ikinci ayağına Denizli'den 3 sporcu katıldı. Sporcular farklı branşlarda başarı elde ettiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile düzenlenen İller Arası Karate Ligi'nin ikinci ayağına 17 ilden 78 kulüp 1068 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler olmak üzere farklı branşlarda gerçekleşen mücadelelerde sporcular madalya almak için kıyasıya mücadele ettiler. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki mücadelelerde genç erkekler kumite +76'da Batuhan Doruk ikincilik elde etti. Esma Solmaz ise 2010 doğumlu bayanlar 39 kg Kumite'de 3.'lül elde etti. 2012 doğumlu erkrklerde +52 kg'da Hüseyin Baygın 3.'lül elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verilirken, sporcular Denizli'ye döndü. Başarılardan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Antrenör Zekai Doruk, "Bize bu yolda destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ