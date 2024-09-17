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Denizli OSB Ligi 2024-2025 Sezonu Süper Kupa Sahibini Buldu

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Denizli Organize Sanayi Bölgesi Ligi 2024-2025 sezonu Süper Kupa karşılaşması MEK Tekstil Örme ve Altınbaşak Tekstil takımları arasında oynandı. 5-2 lik skorla MEK Tekstil Örme takımı Süper Kupa’nın sahibi oldu. Ödül töreninde başarılar dileyen Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, yeni sezonun hayırlı olmasını temenni etti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Ligi 2024-2025 sezonu ' Süper Kupa' karşılaşması ile başladı. MEK Tekstil Örme ve Altınbaşak Tekstil takımları arasında yapılan maçta Süper Kupa'nın sahibi; MEK Tekstil Örme takımı oldu.

2023-2024 sezonunda yapılan turnuvalarda Süper Lig Şampiyonu olan MEK Tekstil Örme takımı ve Yükselme Grubu Şampiyonu olan Altınbaşak Tekstil takımı, 2024-2025 Süper Lig Futbol Sezonunda Süper Kupa için sahaya çıkmaya hak kazanmıştı. Denizli OSB Ligi'nin başlangıç maçı olarak düzenlenen Süper Kupa karşılaşması Denizli OSB Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Süper Kupa karşılaşmasında iki takım son düdük çalana kadar kıyasıya mücadele etti. Süper Kupa'nın sahibi 5-2'lik skorla MEK Tekstil Örme takımı oldu.

"Turnuvamızda yer alan tüm takımlarımıza başarılar dileriz"

Maçın tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Şampiyon olan MEK Tekstil Örme takımına Süper Kupa'yı Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş takdim etti. Kazanan takımı tebrik eden Bölge Müdürü Ahmet Taş; "Denizli OSB Müdürlüğü olarak Yönetim Kurulumuzla birlikte geleneksel hale getirdiğimiz ve sanayicilerimizin yoğun ilgi ve beğenisini kazanan Denizli OSB Futbol Turnuvamızda yeni sezona başladık. Sezon açılış maçı niteliğinde oynanan Denizli OSB Süper Lig Kupa maçımız lige güzel bir başlangıç olmuştur. Lig'de başarılı olan takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik eder, Denizli OSB Ligimizde yer alan tüm takımlarımıza başarılar dileriz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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