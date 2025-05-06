Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde 20. Futbol Lig Turnuvası Finalistleri Belli Oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan Amatör Spor Etkinlikleri kapsamında, bu yıl 20'ncisi düzenlenen D Osb Futbol Lig Turnuvasında finalistler belli oldu.

16 Eylül 2024 tarihinde start alan D Osb Futbol Turnuvası'nda sona gelindi. Kurumsal profesyonelliği sportif performansla buluşturan ve şirketlerin yeşil sahadaki buluşma adresi olan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün geleneksel olarak düzenlediği Futbol Süper Lig ve Yükselme Grubu Turnuvalarının bu yıl 20'ncisi gerçekleştirildi. Denizli OSB içerisinde yer alan firmaların katıldığı, Süper Lig ve Yükselme Grubu şeklinde iki farklı grupta oynanan maçlar; Denizli OSB Spor Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Lig usulüne göre yapılan turnuvada bu yıl Süper Lig Grubu'nda 16 takım ve 240 sporcu mücadele ederken, Yükselme Grubu'nda ise 15 takım ve 210 sporcu yer aldı. Grup maçlarının ardından Play- Off maçları yapıldı.

Yükselme Grubu

30 Nisan 2025 tarihinde oynanan ve Yükselme Grubu'nun son maçı olan karşılaşmada; Elteksmak Makine ve Kayteks Tekstil kıyasıya mücadele etti. Maç normal süresinde 1-1 tamamlandı. Maç bitiminde yapılan seri penaltı atışlarının sonucunda Elteksmak Makine 6-4'lük skor ile finale çıkmaya hak kazandı. Oldukça çekişmeli geçen maçın sonucunda sevinen taraf Elteksmak Makine olurken, finalde Chakra Mağazacılık takımı ile karşılaşacak.

Süper Lig

Süper Lig'de yapılan Play-Off maçlarının son karşılaşmalarında MEK Tekstil Örme, Gamateks Tekstil ile karşılaştı ve MEK Tekstil Örme 4-3'lük skor ile ilk finalist oldu. Yapılan ikinci Play- Off maçında Tan Tekstil ile Atlas Boya takımları karşı karşıya geldi ve 3-2'lik skor ile sevinen taraf; Tan Tekstil oldu. 2024-2025 OSB Süper Lig sezonunda bu iki takım final maçında karşı karşıya gelecek.

Gözler 20. Süper Lig Sezonu'nun şampiyonunu belirlemek için yapılacak olan Final Müsabakası'na çevrildi. Müsabakanın tarihinin yakın bir tarihte bildirileceği belirtilirken, Denizli OSB Spor Komitesi, Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek finalistlere başarılar diledi. - DENİZLİ