Denizli İdmanyurdu ilk yarının son maçına hazır

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup 15. Haftasında deplasmanda Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş. ile karşılaşacak olan Denizli İdmanyurdu, maçım hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Nesine 3. Lig 4. Grupta 14. Hafta itibariyle 7 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alarak 23 puanla 8 sırada kendine yer bulan Denizli İdmanyurdu, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi alarak 12 puanla 12. Sırada bulunan Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş. ile deplasmanda karşılaşacak. Bahis soruşturması sonrasında kötü giden 4 haftadan sonra 14. Haftada evinde almış olduğu Alanya 1221 FK galibiyeti ile moral bulan Denizli temsilcisinde hedef puan ya da puanlarla dönerek ilk yarıyı iyi bir yerde kapatmak.

"Alanya karşısında çok önemli bir galibiyet aldık"

14. haftada oynanan Alanya 1221 FK maçı ile 15. Haftada oynanacak olan Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri A.Ş. müsabakasını değerlendiren kırmızı siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Özcan Sert Alanya karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarına dikkat çekerek "Çok değerli bir galibiyet oldu. Sezonun en kritik galibiyetlerinden birisi oldu. Bu galibiyete ihtiyacımız da vardı. Kadromuzun en dar zamanında gelen bir durumdu. Çocuklar çok özverili çok güzel bir şekilde 90 dakikaya enerjilerini yayarak iyi mücadele ederek, taktik disipline bağlı kalarak güçleri doğrultusunda değerli bir galibiyet alarak aşağı tarafla olabilecek bütün bağlantıları kestiler ve Play Off hattını da 2 puan farkla takip ediyor olduk. O yüzden bizim için çok önemli bir galibiyet oldu" dedi.

"Takımda biraz yorgunluk var"

"İki günlük aranın ardından Pazar günü tekrar bir maçımız var" diyen Teknik Sorumlu Sert, "Ona hazırlanıyoruz. Takımda biraz yorgunluk var. Dinlendirerek, pasif antrenmanlar yaparak fazla yormadan takımımızı Eskişehir Anadolu Spor maçına hazırlamak istiyoruz. Maçta gelip bize destek veren herkese teşekkür ederim. Bütün futbolcularıma teşekkür ederim. 6 maçtır sarı kart sınırında oynayan ancak kart yemeyerek takımını yalnız bırakmayan Murat Torun'a, Arda Mutlu'ya, kaptan Nazmi Candoğan'a çok teşekkür ederim. Burada çok güzel bir aile var. Çocuklar çok iyi çocuklar. İlk devre itibariyle İnşallah Eskişehir'den alacağımız puan ya da puanlarla gemiyi limana yaklaştıracağımızı düşünüyorum. Çok ciddi eksiklerimiz var. Çok büyük eksiklerimiz var. İkinci devre itibariyle gemiyi limana yanaştırdıktan sonra süreç değerlendirmesi, hasar tespiti yapıp ikinci yarıda neler olabilecek hep birlikte görmek istiyoruz. O yüzden bu galibiyet bizi rahatlatmak adına çok değerliydi. Bu sezonlarda ekonomik anlamda ve takım anlamında ayakta kalmak lazım. Bunun içinde lige kalmak lazım. Bizde inşallah ligde o kalıcılığı sağlayacak puana adım adım gidiyoruz. Ondan sonra da devre arasında gücümüz doğrultusunda yapacağımız takviyelerle kadromuzu koruyarak Play Off'u ne kadar zorlayabiliriz, Play Off hattının ne kadar içinde olabiliriz, ilk devre ilk dönem yakaladığımızı ritmi ne kadar yakalayabiliriz ona bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Bizim için çok başarılı bir ilk yarı geçirdik"

İlk yarının kendileri açısından çok başarılı geçtiğine vurgu yapan Sert konuşmasını şöyle tamamladı;

"Bizim açımızdan gerçekten çok başarılı bir ilk yarı geçtiğini düşünüyorum. Yenmemiz gereken bütün takımları yendiğimizi düşünüyorum. Zaten yenemediğimiz takımları kimse yenemedi. En fazla 1 mağlubiyeti olan takımlar. Sağlam kadro ile normal zamanda devam ediyor olsaydık puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum. Oynayan kardeşlerimiz inanılmaz mücadele ettiler. Ama bir takım acemilikler ve şanssızlıklar onlardan puan almamızı engelledi. Bizim için bence çok başarılı bir ilk yarı geçirdik" - DENİZLİ