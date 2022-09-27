Denizli haberi! Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı Rakibi Denizli'yi Yendi Spor Haberleri Denizli yerel haberine göre Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı, rakibi Yukatel Denizli Görme Engelliler Futbol Takımı’nı Batıkent İnönü Mahallesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sahası’nda 2-1 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Futbol Takımı, rakibi Yukatel Denizli Görme Engelliler Futbol Takımı'nı Batıkent İnönü Mahallesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sahası'nda 2-1 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı. Yenimahalle Belediyespor Görme Engelliler Takımı, B1 Deplasmanlı Süper Lig 9. hafta karşılaşmalarında Yukatel Denizli Spor'u kendi evinde ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Yenimahalle Belediyesi'nin baskılı oyunu ve Said Gökhan Yüce'nin golüyle 1-0 tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına daha hırslı başlayan Başkent temsilcisi çok geçmeden ikinci golü buldu. Yine Gökhan Yüce'nin attığı golle Yenimahalle Belediyespor 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında rakip takımdan Recep Aydeniz'in attığı gol sonucunda maç 2-1 Yenimahalle'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Yenimahalle Belediyesi, 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bursa Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Kaynak: ANKA / Spor Yenimahalle Belediyesi Denizli Futbol Yerel Spor Haberler

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