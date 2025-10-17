Denizli Çal Futbol Sahası Yenilenerek Hizmete Açıldı

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından bir süredir bakım onarım çalışmaları yürütülen Çal Futbol Sahası yeni yüzüne kavuştu. Sahanın zemini FİFA standartlarında sentetik çim ile kaplanırken tel örgü, skorboard ve misafir tribünü baştan aşağıya yenilendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aktarılan ödenekle yenileme çalışmaları yapılan Çal İlçe Futbol Sahası, yeni ve modern yüzüyle hizmete giriyor. 22 Mayıs 2025 tarihinde yüklenici firma ile atılan imzalar sonrası başlayan yenileme çalışmaları titizlikle yapıldı ve önceki gün Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından tesisin kabulü yapıldı.

Bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte Çal Sahasının zemini FİFA standartlarında sentetik çimle kaplandı. Saha çevresindeki tel örgüler ile misafir tribünü baştan sona yenilendi. Tesise elektronik skorboard takıldı. Yapılan işler sonrası göz alıcı bir zemine kavuşan Çal Sahası bu hafta sonu oynanacak U-14 maçı ile yeniden sporcuların ve futbolseverlerin hizmetine açılacak.

Denizli'de sporun gelişmesi adına tesisleşmenin önemine vurgu yapan Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, yapımı tamamlanan Çal Futbol Sahası için "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Denizli genelinde spor tesislerimizi yenilemeye, modern standartlara kavuşturmaya devam ediyoruz. Çal İlçe Futbol Sahamız, artık hem sporcularımıza daha konforlu bir antrenman ortamı sunacak hem de ilçemizde sporun gelişmesine ivme kazandıracak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tesisimizin Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ