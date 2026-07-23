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Denizli Basket'e Alman rakip

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Denizli Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turunda Almanya temsilcisi Rasta Vechta ile karşılaşacak. Maç 15 Eylül 2026'da Bulgaristan'da oynanacak.

Denizli Basket'in Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Eleme Turu'ndaki ilk rakibi ve maç programı belli oldu. Denizli ekibi, ilk sınavında Almanya temsilcisi Rasta Vechta ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turnuvaları, 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenecek. Turnuvada, kulüpler normal sezon biletini alabilmek için kritik karşılaşmalara çıkacak. 15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak mücadele, Bulgaristan'ın Samokov kentinde Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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