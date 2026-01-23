Gaziantep Futbol Kulübü, Konyaspor maçı hazırlıklarını kar yağışı altında sürdürürken takımın yeni transferlerinden Denis Draguş açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçında önemli bir puan aldıklarını ve Konyaspor maçını da kazanmak istediklerini söyleyen Denis Draguş, " Gaziantep'e tekrar döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını kar yağışı altında sürdürdü. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakikada sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenmana sakatlığı bulunan futbolcular katılmadı. Antrenman öncesinde Gaziantep FK'nın yeni transferi Denis Draguş açıklamalarda bulundu.

"Buraya tekrar döndüğüm için çok mutluyum"

Gaziantep FK'ya tekrar döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Rumen forvet Denis Draguş, "Buraya tekrar döndüğüm için çok mutluyum. Bu nedenle buradaki herkese minnattarım, herkese çok teşekkür ediyorum. Sanki hiç ayrılmamışım gibi karşıladı herkes beni" dedi.

"Galatasaray maçından 1 puan aldığımız için gerçekten çok mutluyuz"

Ligde geçen hafta oynadıkları Galatarasay maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Draguş, "Galatasaray gibi zor bir deplasman maçından 1 puan aldığımız için gerçekten çok mutluyuz. Kupadaki Kocaeli galibiyetinden sonra Galatasaray maçı bizim için çok önemliydi. Böyle zorlu bir maçtan da puanla ayrılmak bizim için sevindiriciydi" ifadelerini kullandı.

"Konyaspor maçını kazanmak istiyoruz, benim için özel bir maç olacak"

Konyaspor maçı ile ilgili de konuşan ve galip gelmek istediklerini söyleyen Draguş, "Konyaspor maçı benim için özel bir maç olacak. Tekrar döndükten sonra ilk maçım olacak. Özel hisler yaşayacağım. Biz o maçta yüzde 100 kazanmaya odaklanmış olacağız. Kazanmaktan başka çaremiz ve alternatifimiz yok. Aynı şekilde mücadele ederek devam edersek bizim için iyi olacak" şeklinde konuştu.

Rumen futbolcu, ligde bu sezon atabildiği kadar çok gol atarak Gaziantep FK'ya katkı sunmak istediğini de söyleyerek sözlerini sonlandırdı. - GAZİANTEP