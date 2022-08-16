Danimarka'da avantajı alamadık! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Tur için rakibine büyük avantaj veren temsilcimiz, rövanş maçını 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag ile Parken Stadyumu'nda karşılaştı. Temsilcimiz, Danimarka ekibine 2-1 kaybetti.

KOPENHAG PERDEYİ ERKEN AÇTI

Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren taraftar desteğini arkasına alan Kopenhag, oyunun genelinde kontrolü elinde bulunduran taraftı. Danimarka ekibine galibiyeti getiren golleri ise 9. dakikada Claesson ve 48. dakikada Lerager kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 79. dakikada Bakasetas'tan geldi.

RÖVANŞ 24 AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında avantajı rakibine veren Trabzonspor, rövanş mücadelesini 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.