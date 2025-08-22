Danilos Pizza, Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne geçen yıl ilk kez katılan Danilos Pizza el değiştirdi. Yeni adı Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü olan ve yönetimi de tamamen değişen takım, başantrenör Efe Güven'e emanet edildi. 10 günde transfer sürecini tamamlayan Kocaeli Kadın Basketbol Takımı antrenmanlarına yeni oyuncularla başladı. İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan başantrenör Efe Güven ve sporcular geç toplandıklarını ancak ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde (KBSL) geçen yıl davetle katılan Danilos Pizza, bu sezon Kocaeli Kadın Basketbol adıyla mücadele edecek. Yönetimi tamamen değişen, teknik ekibi ve oyuncu kadrosu da 10 günlük sürede belirlenen Kocaeli Kadın Basketbol Takımı, İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda çalışmalarına başladı. 7 yerli oyuncusuyla antrenmana çıkan Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nda yabancı oyuncular 25 Ağustos'tan sonra çalışmalara dahil olacak. Fikstürü belli olan KBSL'de Kocaeli ekibi, ilk karşılaşmasını 4 Ekim'de Nesibe Aydın ile İzmit'te oynanacak. Çalışmalarını Kandıra'daki spor tesislerinde sürdürecek olan genç kulüp, maç antrenmanları ve maçları için İzmit Yahya Kaptan'daki spor salonunu kullanacak.

Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü'nün yeni yönetimi şöyle:

Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü'nün yeni yönetim şemasında; kulüp başkanlığını Taha Çalık, yardımcılıklarını; Banu Şen ve Musa Aykaç, genel sekreterliğini Elif Yılmaz, saymanlığını Abdulkadir Yılmaz yapacak. Yönetim kurulu üyeliklerini ise asaleten Çağatay Katı ve Melih Özbek, yedek üye olarak da Coşkun Coşar, Emin Şanlı, Hasan Hüseyin Korkmaz, Mahir Günaçtı, Muhammet Kayra Açık ve Ozan Albayrak yürütecek. Yönetim kurulu, idari kadro, teknik ekip ve sporcular eylül ayında yapılacak lansmanla kamuoyuna tanıtılacak.

Başantrenörlüğe Efe Güven getirildi

Kulübün genel menajerliğine Ebru Torun, sportif direktörlüğüne Murat Başman getirildi. Başantrenörlüğe deneyimli çalıştırıcı Efe Güven'in getirildiği Kocaeli Kadın Basketbol Kulübü'nde takım menajeri Samet Arslan, asistan koçu Hakan Köktaş ve Doğa Yaltırık, atletik performans antrenörü Mustafa Tunçtan, fizyoterapist Deniz Aleyna Genç oldu. Sporculuk kariyerinde Kocaelispor'da da forma giyen başantrenör Efe Güven uzun yıllar Galatasaray'da antrenörlük yaptıktan sonra geçen sezon Nesibe Aydın'ı çalıştırdı.

Başantrenör Efe Güven, "Geç başladık ama bunu bahane edecek antrenör değilim"

Transfer, takım kurulma süreci ve hedefler konusunda İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kocaeli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, "Çok kısa sürede yeni bir takım kurduk, heyecanlıyım. Açıkçası çok geç bir başlangıç oldu. Bütün takımlar transferlerini bitirmişti. Biz ve bir de Çanakkale takımı kalmıştık. Biz anlaştıktan sonra 10 gün içinde yeni bir takım kurduk. Zor bir sezon olacak çünkü çok geniş yelpazeden oyuncu seçemedik, özellikle yabancıları. Bu sezonki hedefimiz ilk etapta kulübün hedefleri doğrultusunda ligde kalıcı olmak, kalıcı olurken de gelebileceğimiz en iyi noktaya gelip en yukarıda bitirmek" dedi.

"7 Türk oyuncuyla antrenmanlara başladık"

Ligin en genç ama deneyimli teknik adamı Efe Güven, "7 tane Türk oyuncu ile başladım. 5 de yabancımız olacak. Bu pazar itibarıyla gelmeye başlıyorlar; pazar günü 10 kişi olacağız. Eylül başında da tam kadro olacağız. 12 kişilik kadro kurduk. Antrenmanlara birazcık geç başladık ama bunları bahane edecek, mazeret olarak kullanacak antrenör değilim. Takımın kimliğini, karakterini mücadele eden savaşan bir takım yapacaksak; elimizdeki imkanlar neyse o doğrultuda en iyisini yapmaya çalışacağız. Kurulan kadrodan memnunum" ifadelerini kullandı.

Derin Yaya, "Hiçbir zaman geri adım atmayacak takım görecekler"

Guard Derin Yaya, "Bu hafta antrenmanlarımıza başladık. Türk oyuncuları olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta da yabancı oyuncularımız dahil olacak ve tam kadro devam edeceğiz. Yeni bir organizasyonuz. İzmit daha önce kadın basketboluna çokça misafirlik yapmış bir şehir ve biz de bu geleneği hem sürdürüp hem de üstüne ne katabiliriz ona odaklanmak istiyoruz. Daha önce gerek kulüp takımlarında gerek milli takımlarda bu şehrin takıma nasıl sahip çıktığını ve tribünlerin nasıl dolabildiğini hep gördük. Bunu açıkçası avantajımıza çevirip, sahadaki basketbolumuzla, seyircilerimizin desteğini arkamıza alarak başarılı, sağlıklı bir sezon geçirmek istiyoruz. Hedefimiz her zaman en üst. Her topu hakkını veren, basketbol sahası içerisinde her an için mücadele eden bir takım kurma çabamız var. Başantrenörümüz Efe Güven eşliğinde bunu kolaylıkla sahaya aktarabileceğimizi umuyorum. Yöneticilerimiz ve başkanımız tüm desteğiyle arkamızda; ne gerekiyorsa sağlamaya çalışıyorlar. Bütün şehrin desteğini de arkamızda şimdiden hissetmeye başladık diyebilirim. Bireysel olarak hedefim de; takımıma görevim doğrultusunda, koçun bana verdiği sorumluluk doğrultusunda destek olmak ve elimden geleni her zaman sahaya yansıtabilmek. Sonuç ne olursa olsun; bizi desteklemeye gelecek olanlar şimdiden emin olabilirler ki mücadeleden hiçbir zaman geri adım atmayacak bir takım burada var olacak" diye konuştu.

Yağmur Bul, "Transfer sürecimiz hızlı oldu. Geç toplandık ama yeterli süremiz var"

Transfer süreci, ligde sahada olacak takıma ve Kocaeli'nin basketbola olan ilgisine değinen guard oyuncusu Yağmur Bul şöyle konuştu: "Birazcık hızlı bir süreç oldu. Staffımız çok kısa bir zamanda çok iyi iş çıkardı ve bizi bir araya topladı. Şu anki imkanlarımız çok iyi. Dışarıdan gözüken dezavantajlarımızı her zaman avantaja çevirmek istiyoruz. Geç toplandık ama bence toparlamak için yeterli süremiz var. Burada herkes profesyonel ve hepimiz çok hazır geldik. Ligde mücadele eden, sahada her zaman savaşan, hiçbir zaman geri adım atmayan bir takım olacağız. Böyle bir takım görecekler. Antrenörümüzün hedefleri doğrultusunda iyi işler yapmayı planlıyoruz. Kulüp çok yeni. Hedeflerimiz de ona yönelik olacak. İnşallah uzun yıllar bu kulüp devam eder."

"Boş tribüne oynamak istemeyiz. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz"

Ben geçen sene de bu şehirde oynadım. Öncelikle çok güzel bir şehir. Alt ligdeyken İzmit'e deplasmana geldiğimde tribünü çok güzel dolduruyorlardı. Aynı şekilde bizi desteklemelerini bekliyoruz. Çünkü bizim için bu destek çok önemli. Boş tribüne oynamak istemeyiz. Tabii ki de taraftarımız olsa da, olmasa da her zaman sahada elimizden geleni yapacağız. Ama onlar olduğu zaman biz daha iyi hissediyoruz. O yüzden herkesi maçlarımıza bekliyoruz. Onların seyir zevkine layık şekilde maçlarımızı kazanarak devam edeceğiz inşallah. İlk maçımız Nesibe Aydın ile. Herkesi maçımıza bekliyoruz. İnşallah yolumuza kazanarak başlayacağız."

Şuğranur Sönmez, "Çok kısa sürede iyi uyum sağladık"

Takımın forveti Şuğranur Sönmez, "Murat Başman (sportif direktör) ile küçüklüğümden beri tanışıyorum. Yeni düzen, yeni bir kulüp olarak teklif sundu ve seve seve kabul ettim. Geç toplandık ama birbirimize kısa sürede çok iyi uyum sağladığımızı düşünüyorum. Yabancılar geldiğinde onlarla da güzel uyum sağlayacağımızı düşünüyoruz. Takım olarak Kocaeli'ye yakışır bir şekilde mücadele etmek ve yapabildiğimiz en iyisini yapmak, bitirebildiğimiz en iyi yerde de bitirmek istiyoruz. Bireysel olarak da yapabildiğimin en iyisini yapmak, takıma faydalı olabilecek en iyi şekilde oynamak istiyorum. ve bir İzmitli, Kocaelili olarak bütün hemşehrilerimi maça bekliyorum. Her zaman bu tribünü dolu görmek istiyoruz. Ben ve birçok takım arkadaşım burada oynamış, buraları bilen insanlarız. İzmit halkının da bizim yanımızda olmasını, desteklerini her zaman hissetmek istiyoruz" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ