Dananın kuyruğu kopacak! İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'i

Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını indirmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Sezonun kırılma maçı olan bu mücadelede forma giymesi beklenen muhtemel 11'ler belli oldu. Ev sahibi ekipte eksik ve cezalı futbolcu bulunmazken Fenerbahçe'de ise 7 eksik var.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

FIRSAT TEPTİLER

Süper Lig'de son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti. Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.

SİVAS ÇIKIŞTA

Özellikle son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.

Eksikler

Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Lincoln, Gustavo Henrique ve Miha Zajc ile sarı kart cezalısı Emre Mor, kamp kadrosuna alınmadı.

Muhtemel 11'ler

Sivasspor:

Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Cofie, Charisis, Erdoğan, Saiz, Gradel, Caicedo

Fenerbahçe: