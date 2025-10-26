Haberler

Dalton Koleji 16 Yaş Altı Kadınlar Cumhuriyet Kupası'nı Kazandı

Güncelleme:
Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kadınlar Cumhuriyet Kupası'nda Dalton Koleji, oynadığı üç maçı da kazanarak şampiyon oldu. ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Nevşehir Belediyespor üçüncü, Manisa Su Sporları Kulübü ise dördüncü olarak organizasyonu tamamladı.

Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kadınlar Cumhuriyet Kupası, sona erdi.

ODTÜ Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyon, geçen sezon Türkiye Şampiyonası'nda ilk dörtte yer alan takımların katılımıyla tek devreli lig usulüne göre oynandı.

Oynadığı üç maçı da kazanan Dalton Koleji, Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu. Organizasyonu ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Nevşehir Belediyespor üçüncü, Manisa Su Sporları Kulübü ise dördüncü sırada tamamladı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

24 Ekim:

Manisa Su Sporları Kulübü-Dalton Koleji: 8-27

Nevşehir Belediyespor-ODTÜ Spor Kulübü: 11-16

25 Ekim:

Manisa Su Sporları Kulübü-ODTÜ Spor Kulübü: 3-25

Dalton Koleji-Nevşehir Belediyespor: 18-12

Bugün:

Manisa Su Sporları Kulübü-Nevşehir Belediyespor: 6-23

ODTÜ Spor Kulübü-Dalton Koleji: 10-16

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
500
